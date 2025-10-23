「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

水戸啓明高・中山優人投手はロッテから育成１位で指名された。今夏の茨城大会４回戦では水城を相手に完全試合を達成した右腕は「ほっとした気持ちでとても嬉しい気持ちです」と笑顔を見せた。

支配下枠では指名されず、育成での指名。「いつ指名されるかなっていう気持ちでずっと見ていた」と振り返り、「自分の実力が支配下に届いていなかったということ。しっかり受け止めてたくさん練習して支配下に入れるようにしたいです」と話した。

同じ高校生投手としてロッテからは１位に石垣（健大高崎）、３位に奥村（横浜）が指名された。「自分と比べてもレベルが高くて、同級生なんですけど憧れという気持ちが、高校野球をやっているときはありました」と話したが、「負けないようにやっていきたい」とライバル心も覗かせた。

目標とする選手に同じ茨城出身のロッテの２年目右腕・木村優人投手を挙げた。「木村優人さんも高校時代は自分と似ているタイプだった。２年後に勝てるようなピッチャーになりたいです」と誓った。