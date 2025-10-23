「愛されたい」が強すぎる？報われない恋ばかりの女性の“共通点”
恋をしていて「なんで私ばかり報われないの？」と感じたこと、ありませんか？実は“愛されたい”という気持ちが強すぎるほど、恋はうまくいかなくなるもの。そこで今回は、そんな報われない恋ばかりの女性の“共通点”を紹介します。
「尽くせば愛される」と思い込んでいる
彼を思うあまり、何でもしてあげたくなる――。でもそれが「尽くしすぎ」になってしまうと、男性はあなたの優しさを“当たり前”と感じてしまうでしょう。恋は「相手のために頑張ること」ではなく、「お互いが心地よくいられる関係をつくること」。自分を犠牲にしてまで愛されようとするほど、恋のバランスは崩れていきます。
「嫌われたくない」が口ぐせになっている
男性の顔色を伺ってばかりだと、自分の意見を言えなくなってしまいます。「これを言ったら嫌われるかも」と思うほど、関係は浅くなっていくもの。本当に大切なのは、言いたいことを素直に伝えられる関係です。“嫌われたくない”ではなく、“理解されたい”というスタンスに変えていきましょう。
自分を愛せていない
恋愛の土台は、自己肯定感。「愛されたい」と焦ると、男性に求めすぎてしまい、空回りしてしまいます。まずは自分を満たす時間を持つことが、愛され体質への第一歩。趣味を楽しむ、友達と笑う、ひとり時間を味わうなどの日常が、心に自然な余裕を生みます。
“愛されたい”と願う気持ちは悪くないですが、いちばん長く一緒にいるのは自分自身。他人の愛を待つより、まず自分を大切にできる女性こそ、最後にはちゃんと愛される人なのですよ。
