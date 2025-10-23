「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、オリックスの指名に話題が集まっている。

オリックスは石垣元気（健大高崎）の入札抽選を外すも、外れ1位で藤川敦也（延岡学園）を指名。2位には森陽樹（大阪桐蔭）、3位には佐藤龍月（健大高崎）と、高校生投手を4連続指名した。支配下7人中5人が高校生選手というロマンたっぷりのドラフト戦略。

Xでは「溢れんばかりのロマン&ロマン」「今年のオリックスのドラフト好きやわ〜。これでこそオリックス」など、ファンからも期待が集まった。

また、注目を集めたのが、6位指名の米ジョージア大・石川ケニー投手だった。オリックスは福良GMが「ピッチャーとしてもね、150以上は投げますしね。打つ方も楽しみですから」と投打で素質の高さを語った。石川ケニーは、明秀日立から亜大に進学。今夏に転学し、シアトル大から現在はジョージア大に所属している。

Xでは「本気で二刀流として育てて欲しい、ていうか見てみたいよ夢みたいな選手を」「もし成功しようものなら、一気に大当たりドラフトと化すぞ…」「藤川 森 佐藤を最高の投手にすると共に石川ケニーは二刀流で使ってください」など、夢の二刀流プランを語るファンも多かった。