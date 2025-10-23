¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡¢¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÊ±¤·¤¿¡ÖÂæÉ÷¡×MV¸ø³«
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢10·î15Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤òÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
10·î23Æü¤Î½ÂÃ«Spotify O-EAST¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢½é¤Î³¤³°Ã±ÆÈ¸ø±é¤È¤Ê¤ëÂæÏÑ¡¢Æ±¤¸¤¯½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ¿·³ã¡¦ÀçÂæ¡¢Ì¾ºå¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤Ê¤É¤â´Þ¤àÁ´34¸ø±é¡£10·î¤«¤éÍèÇ¯4·î¤Þ¤Ç¤ËµÚ¤Ö¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥í¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¹¹¤ËËÜÆü¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÂæÉ÷¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¥È゙¥¥¥ë¡¼¥Ò゚¡½¥¢¥¤¥º¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¾®äØÀéË¤Î½Ð±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖÂæÉ÷¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³Ú¶Ê¤Ç¤â±ÇÁü¤Ç¤â ¡È¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼Àá¡É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
◾️¡ãJUST PUNK ROCK TOUR¡ä
2025Ç¯
10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë½ÂÃ« Spotify O-EAST
w/ Ýæ»ÖÔ¥
10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÂçºå GORILLA HALL
w/ FOMARE ¡ÊNew!!¡Ë
10·î30Æü¡ÊÌÚ¡ËÀÅ²¬ Live HouseÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
w/ FOMARE ¡ÊNew!!¡Ë
11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë»¥ËÚ PENNY LANE24
w/ THE FOREVER YOUNG
11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë°°Àî CASINO DRIVE
w/ THE FOREVER YOUNG
11·î9Æü¡ÊÆü¡ËÀ¹²¬ CLUB CHANGE WAVE
w/ THE BOYS&GIRLS
11·î10Æü¡Ê·î¡Ë½©ÅÄ Club SWINDLE
w/ THE BOYS&GIRLS
11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë·´»³ Hip Shot Japan
w/ Dizzy Sunfist
11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÄ¹Ìî CLUB JUNK BOX
w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¶âÂô EIGHT HALL
w/ ¥«¥é¥¤¥É¥¹¥³¡¼¥×
11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡°æ CHOP
w/ ¥¸¡¦¥¨¥ó¥×¥Æ¥£
12·î8Æü(·î) ¿å¸Í LIGHT HOUSE
w/ KANA-BOON
12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¹â¾¾ DIME
w/ SPARK!!SOUND!!SHOW!!
12·î15Æü¡Ê·î¡ËÊÆ»Ò AZTiC laughs
w/ HERO COMPLEX
12·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë²¬»³ YEBISU YA PRO
w/ HERO COMPLEX
12·î18Æü¡ÊÌÚ¡ËµþÅÔ MUSE
w/ ¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡ÊNew!!¡Ë
2026Ç¯
1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¿À¸Í VARIT.
w/ Maki
1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¼þÆî RISING HALL
w/ Maki
1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¼¯»ùÅç CAPARVO HALL
w/ ENTH
1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë·§ËÜ B.9 V1
w/ ENTH
1·î27Æü¡Ê²Ð¡ËÄ¹ºê DRUM Be-7
w/ ¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
1·î28Æü¡Ê¿å¡ËÂçÊ¬ DRUM Be-0
w/ ¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
1·î30Æü(¶â) ¾¾»³ WstudioRED
w/ SIX LOUNGE
2·î8Æü¡ÊÆü¡ËÀÅ²¬ LIVE ROXY SHIZUOKA
w/ »ÍÀ±µå
2/15Æü(Æü) ²Æì ºùºä¥»¥ó¥È¥é¥ë
w/ ·ò¤ä¤«¤Ê¤ë»Ò¤é
2·î22Æü¡ÊÆü¡ËÂæÏÑ SUB LIVE
¢¡FINAL SERIES
2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹Åç CLUB QUATTRO
Guest Í
3/1Æü¡ÊÆü¡ËÊ¡²¬ DRUM LOGOS
Guest Í
3·î14Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° Zepp Nagoya
¥ï¥ó¥Þ¥ó
3/15Æü¡ÊÆü¡ËÂçºå Zepp Osaka Bayside
¥ï¥ó¥Þ¥ó
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæ GIGS
¥ï¥ó¥Þ¥ó
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã LOTS
¥ï¥ó¥Þ¥ó
3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¿·³ã LOTS
Guest Í
4·î3Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ Zepp DiverCity
¥ï¥ó¥Þ¥ó
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡Ù
¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþ¡§https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/Sabasister_justpunkrock
¢¡¾¦ÉÊ·ÁÂÖ
¡¦¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
PCCA-06420 / 5,390±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§ÆÃÅµDVD¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äTV¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊNeSTREAM LIVE¡Ë
¡¦¤¿¤«¤¬¥Ñ¥ó¥¯¥í¥Ã¥¯¡ª¡ÊCD Only¡Ë
PCCA-06421 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
01.JUST PUNK ROCK!!
02.ºÍÇ½
03.ÂæÉ÷
04.¤¢¤«¤ë¤¯¤«¤ë¤¯
05.¥Ý¥Æ¥µ¥é
06.¥Ç¡¼¥Ó¥´¡ª
07.º£Æü¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤Ê
08.½Õ¡¢»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È
09.¥Æ¥¥È¡¼
10.¥¹¥Æ¡¼¥¸
11.My way
12.My girlfriend is PIZZA OF DEATH
13.¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
14.ºÇ¸å¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
15.¥É¥¥¥ë¡¼¥Ô¡¼¥¢¥¤¥º
16.¥µ¥Ð¥«¥ó
¢¡DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs Live Archive 2024~2025
2024.09.28 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ÀçÂæRENSA
¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥Ê¥¤¥È
¤·¤²¤Á¤ã¤ó
2024.10.05 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ at ¿·³ãLOTS
¥Ø¥¤¤Þ¤Þ¡ª¥×¥ê¡¼¥º¥³¡¼¥ë¥ß¡¼
¥Ê¥¤¥¹¤Ê¥¬¡¼¥ë
2024.10.25 ¤¢¤ÎÌë¤Î¤Ï¤Ê¤·¥Ä¥¢¡¼ FINAL at Zepp DiverCity
ºîÀï²ñµÄ
¤è¤·¤è¤·¥Þ¥·¡¼¥ó
¥¥é¥¥é¥æ¡¼
¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤ÈÏ²¼¤ÎÁë
¥Ý¥Æ¥µ¥é
¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼
2025.04.20 ¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ presents ¥µ¥Ð¥Õ¥§¥¹ vol.3 at ¥à¥é¥µ¥¥Ñ¡¼¥¯Î©ÀîÎ©Èô&TACHIHI BEACH
¥¹¥±¥Ü¡¼Å¥ËÀ¡ª
³Ð¸ç¤ò·è¤á¤í¡ª
¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ëÆ¨¤·¤Æ¤¯¤ì
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼¡Çs THEME
2025.06.03 My girlfriend is PIZZA OF DEATH Tour FINAL at ÀîºêCLUB CITTA¡Ç
¤Õ¤·¤®¤Ê¤¤ß
My girlfriend is PIZZA OF DEATH
My girlfriend is PIZZA OF DEATH ¶
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥×¥ê¥º¥Ê¡¼
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤ó¤Æ
Í½Ìó¡§https://lnk.to/Sabasister_Justpunkrock_CD
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok