Soalaが、自身初となる7大都市ツアー＜Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜＞にて、本日行われた札幌・cube gardenにて新曲「強がり」を初披露し、同楽曲をリリースしたことを発表した。

最新曲「強がり」は、Soalaが数年前から温め続けた楽曲を音源化したもので、重厚感漂うトラックと伸びやかに聴かせるボーカルが美しい、美メロしっとりバラード楽曲だという。歌詞の中には「雨音」や「一時停止のままの映画」など、シーンが鮮明に浮かぶような情景描写と、ひとり本音を吐露するような素直な感情表現がSoalaらしい言葉選びで綴られており、トラックは厚みのあるストリングスとピアノの音色が美しい作品に仕上がっているとのこと。

▲ジャケット写真

◆ ◆ ◆

◾️Soala コメント

この「強がり」という楽曲は雨と共に涙で感情を吐き出せたらという思いで制作した失恋バラードソングになっています。思ってもいないことを口にしてしまったり後悔は残っているのに時間だけは過ぎていってしまう。歌詞の中には想い出が鮮明に蘇るようなワードも入っているので情景を思い浮かべながら聴いていただけたら嬉しいです。実は、この楽曲は4年ほど前から完成していたのですが中々リリースする事が叶わずだった楽曲でもあるので個人的にとても感慨深いです！

Soala New Single「強がり」沢山の方に届きますように！

◆ ◆ ◆

なおSoalaは、初の7大都市ツアー＜Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜＞を開催中だが、2026年3月24日にはZepp DiverCity(TOKYO)での自身最大規模となるワンマン公演＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞の開催を控えている。

◾️デジタルシングル「強がり」 2025年10月23日（木）リリース

配信：https://Soala.lnk.to/tsuyogari

◾️＜Soala ONE MAN LIVE TOUR 2025 〜Color Sprinkles〜＞ 2025年

10月17日（金）大阪・GORILLA HALL OSAKA 18:00／19:00

10月23日（木）札幌・cube garden 18:30／19:00

10月31日（金）仙台・darwin 18:30／19:00

11月8日（土）福岡・DRUM Be-1 18:30／19:00

11月22日（土）名古屋・ElectricLadyLand 17:15／18:00

11月30日（日）広島・Live space Reed 16:30／17:00

12月10日（水）東京・SELENE b2 18:00／19:00 スタンディング（スペシャル） ￥11,000（税込）

ドリンク代別 グッズ副券 当日会場でお渡し ちびぬい+ミュージックキーホルダー

スタンディング（グッズ付き） ￥7,700（税込）

ドリンク代別 グッズ副券 当日会場でお渡し ミュージックキーホルダー

スタンディング ￥4,400（税込）

ドリンク代別 詳細：https://soala.info/live/live_2025_tour

◾️＜Soala ONE MAN LIVE 2026 ~Aile~＞ 2026年3月24日（火）Zepp DiverCity (TOKYO) 18:00／19:00 ◆チケット受付

・オフィシャルファンクラブ「Soalove」先行

受付期間：10月17日（金）22:00 〜 11月3日（月）23:59

ファンクラブ「Soalove」：https://soalove.fanpla.jp/ ・一般先行

URL：https://eplus.jp/soala/

受付期間：10月18日（土）12:00 〜 11月10日（月）23:59 ・一般発売

受付期間：12月27日（土）10:00〜 チケット料金：

スタンディング（限定グッズ付き） ￥8,800（税込） ドリンク代別／グッズは当日会場でお渡し

スタンディング ￥5,500（税込） ドリンク代別

指定席（限定グッズ＋シークレットグッズ付き） ￥13,200（税込） ドリンク代別／グッズは当日会場でお渡し

指定席（限定グッズ付き） ￥9,900（税込） ドリンク代別／グッズは当日会場でお渡し

指定席 ￥6,600（税込） ドリンク代別

詳細：https://soala.info/live/20260324