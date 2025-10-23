BugLugが12月10日にリリースする最新ミニアルバム『なまいろ。』の収録内容とジャケットアートワークを公開した。

すでに発売告知は行われていたが、今回明らかになったのは“色彩”をテーマに描かれた全7曲の収録内容と、アーティスト・伊藤百香氏による描き下ろしジャケット。音とアートが交錯する、BugLugらしい感性が結晶した一枚となっている。

本作には、＜浸食TOUR＞で披露された「寄 生 Kiss」「獏」「“REIWA PARADE”〜社不なbaby〜」など、緑・青・赤を象徴する既存曲に加え、日比谷野外大音楽堂で配布された白を象徴する楽曲「ボクの終わりが見えた時」をMusic ClipとしてDVDに収録。さらに、新たに書き下ろされた「MY nAmE is LUCiD」「Scary Necro Scary」「sprinkler」を含む全7曲が収められる。

色と感情が混ざり合うように展開するそれぞれの楽曲が、リスナーの中でどんな“色”を描くのか、聴き手の感性に委ねられている。

ジャケットアートを手がけた伊藤百香氏は、日本画の技法をベースに現代のポップカルチャーを融合させた作風で知られるアーティスト。「現代の宗教画」とも称されるその独自の世界観に、一聖（Vo）が強く惹かれたことをきっかけにコラボレーションが実現した。

一聖は「タッチや配色、手描きならではの人間味に心を掴まれた」と語り、伊藤氏との共作によって音楽とビジュアルが一体化した『なまいろ。』の世界が完成した。

現在、全国14公演を巡るワンマンツアー＜BugLug ONEMAN TOUR 2025『なまいろ。-Color Identity-』＞も開催中。新曲がいち早く体感できる場として注目を集めており、すでに千葉・埼玉・群馬・静岡・香川の5公演がソールドアウト。残席わずかな会場も多くなっているという。

MINI ALBUM『なまいろ。』

2025.12.10 RELEASE 【完全生産限定盤】 RSCD-368/369 (CD＋DVD) ￥13,200(税込)

20Pブックレット封入 [CD]

01.MY nAmE is LUCiD

02.“REIWA PARADE”~社不なbaby~

03.Scary Necro Scary

04.獏

05.寄 生 Kiss

06.sprinkler

07.ボクの終わりが見えた時

[DVD]

・ボクの終わりが見えた時 -Music Clip-

・BugLug 15th ANNIVERSARY ONEMAN LIVE『ASOVIVA〜真夏の太陽と冴わたる月の詩〜』2025.8.9 日比谷野外大音楽堂

01.Dream Rush

02.マジカルモーメント

03.-7-

04.KAIBUTSU

05.MOSHPIT☆LIFE

06.HICCHAKAXMECCHAKA

07.獏

08.akari

09.kinder

10.夜会

11.骨

12.寄 生 Kiss

13.“REIWA PARADE”~社不なbaby~

14.排水溝で一気して

15.V.S

16.ギロチン

EN1.ASOVIVA

EN2.ボクの終わりが見えた時

EN3.ブレーメン

EN4.おわりのないうた。

EN5.LOST CHILD

EN6.猿 【通常盤】 RSCD-370 (CD) ￥3,300(税込)

トレーディングカード封入(全24種＋シークレット1種よりランダム1種) [CD]

01.MY nAmE is LUCiD

02.“REIWA PARADE”~社不なbaby~

03.Scary Necro Scary

04.獏

05.寄 生 Kiss

06.sprinkler

07.ボクの終わりが見えた時 発売元：Resistar Records

＜BugLug ONEMAN TOUR 2025 「なまいろ。-Color Identity-」＞

2025年11月1日(土) 千葉LOOK SOLD OUT

2025年11月3日(月・祝) HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3 SOLD OUT

2025年11月8日(土) 仙台enn 2nd

2025年11月9日(日) 高崎the Groove TAKASAKI SOLD OUT

2025年11月15日(土) 静岡SUNASH SOLD OUT

2025年11月22日(土) 岡山CRAZYMAMA 2ndRoom

2025年11月24日(月・祝) 福岡OP’S

2025年11月29日(土) 高松sound space RIZIN’ SOLD OUT

2025年11月30日(日) 神戸太陽と虎

2025年12月6日(土) 金沢GOLD CREEK

2025年12月7日(日) 長野LIVE HOUSE J

2025年12月13日(土) 名古屋CLUB UPSET

2025年12月14日(日) 大阪Yogibo METAVALLEY 開場 / 開演

17:00 / 17:30 ＜BugLug ONEMAN TOUR 2025 「なまいろ。-Color Identity-」FINAL 『人格-アパートメント-』＞

2026年1月9日(金) Spotify O-EAST

開場 / 開演 17:45 / 18:30

チケット ※全公演共通

前売り￥6,000(D代別) / 当日￥7,000(D代別)

【チケット発売中】

受付URL https://eplus.jp/buglug/