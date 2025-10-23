Kis-My-Ft2・宮田俊哉、ゲスト声優オファーに期待「待ってます！ お願いします！」
Kis-My-Ft2の宮田俊哉が23日、都内で行われた新アニメ枠『火アニバル!!』作品ラインナップ発表会見に出席。『超巡！超条先輩』の応援ゲストとして登場し、「ゲスト（声優）待ってます！」とアピールした。
【写真】『真夜中ハートチューン』の声優を務める安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美らと会見に登場した宮田俊哉
『火アニバル!!』は、2026年1月より、カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて火曜23時から新設されるアニメ枠。会見には『真夜中ハートチューン』の声優を務める安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の応援ゲストの岩井勇気（ハライチ）、『マリッジトキシン』の応援ゲストの井上裕介（NON STYLE）も登壇。宮田は『超巡！超条先輩』の応援ゲストとして登場した。
宮田は『超巡！超条先輩』の魅力を「とにかくふざけてるっていうところなんですよね」と説明し、それがいいのだと告白。「最近ギャグマンガを大人になって読みながら笑いながら見ている時間ってすごく幸せだなと思っている」と口にし「9割5分くらいふざけてる作品なんですけど、たまにほろっと泣けるのもすごく魅力的なところだと思います。今紹介される作品の中では一番取っ掛かりやすい作品なんじゃないかなと思います」とアピールした。MCから「肩の力を抜いて見られるんですね」と言われると、宮田は「肩がなくなってるくらいでも全然読めると思います（笑）」と笑った。
アニメ化に期待していることを宮田は「超条先輩を誰がやるんだろう、声優さんがどなたなんだろう、とすごくワクワクします」と声を弾ませ「ギャグ漫画ってSEとかが入るとよりおもしろくなるじゃないですか。どんなSEが入るんだろうって期待してます」と興奮。宮田は「ボケ・ツッコミの言い方とか、自分が漫画で読んでいたときと同じ言い方なのか、とか、そういうことを期待しちゃってます」と声を弾ませた。
すると安田は「僕の中ではシリアスよりコメディの方が難しい」と明かし、瀬戸もそうだと告白。瀬戸は「音楽の話とちょっと似てるなと思っていて。ジャズをやりたかったらまずクラシックをやらなきゃいけない、みたいな感じと一緒で、まずはベーシックなお芝居を完璧にしてからちょっと遊びに行く、みたいな。プロ中のプロだなと思います。おもしろくできるのは」と語った。
注目しているキャラクターを聞かれた宮田は「ポリスコメディなので、いろんな人が出てくるんです。毎話ゲスト的なキャラクターが出てきて、その子たちがめちゃくちゃ癖強くて。登場しているキャラクター全員癖強いんですけど、誰が出てくるんだろうとワクワクしています」と回答。井上が「あるんじゃない？ ゲスト声優とか！」と口にすると、宮田は「マジですか？ 待ってます！ ゲスト待ってます！ お願いします！」と笑顔でアピールした。
【写真】『真夜中ハートチューン』の声優を務める安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美らと会見に登場した宮田俊哉
『火アニバル!!』は、2026年1月より、カンテレ・フジテレビ系全国ネットにて火曜23時から新設されるアニメ枠。会見には『真夜中ハートチューン』の声優を務める安田陸矢、瀬戸桃子、大久保瑠美、『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の応援ゲストの岩井勇気（ハライチ）、『マリッジトキシン』の応援ゲストの井上裕介（NON STYLE）も登壇。宮田は『超巡！超条先輩』の応援ゲストとして登場した。
アニメ化に期待していることを宮田は「超条先輩を誰がやるんだろう、声優さんがどなたなんだろう、とすごくワクワクします」と声を弾ませ「ギャグ漫画ってSEとかが入るとよりおもしろくなるじゃないですか。どんなSEが入るんだろうって期待してます」と興奮。宮田は「ボケ・ツッコミの言い方とか、自分が漫画で読んでいたときと同じ言い方なのか、とか、そういうことを期待しちゃってます」と声を弾ませた。
すると安田は「僕の中ではシリアスよりコメディの方が難しい」と明かし、瀬戸もそうだと告白。瀬戸は「音楽の話とちょっと似てるなと思っていて。ジャズをやりたかったらまずクラシックをやらなきゃいけない、みたいな感じと一緒で、まずはベーシックなお芝居を完璧にしてからちょっと遊びに行く、みたいな。プロ中のプロだなと思います。おもしろくできるのは」と語った。
注目しているキャラクターを聞かれた宮田は「ポリスコメディなので、いろんな人が出てくるんです。毎話ゲスト的なキャラクターが出てきて、その子たちがめちゃくちゃ癖強くて。登場しているキャラクター全員癖強いんですけど、誰が出てくるんだろうとワクワクしています」と回答。井上が「あるんじゃない？ ゲスト声優とか！」と口にすると、宮田は「マジですか？ 待ってます！ ゲスト待ってます！ お願いします！」と笑顔でアピールした。