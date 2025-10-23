iriが、先日最終話が配信となった「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』の主題歌「CUBE」とのコラボレーションMVを公開した。

◆iri 動画

今回のコラボーレションMVは、2025年8〜10月に放送された番組の映像で構成されており、『ガールオアレディ シーズン2』の印象的なシーンを凝縮した映像となっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

https://youtu.be/i0geDGGzoh0

◾️デジタルシングル「CUBE」 Screenshot 配信：https://iri.lnk.to/CUBE

※「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』主題歌 ▼「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』番組リンク

https://abema.tv/video/title/90-1849

◾️＜iri 10th Anniversary LIVE Episode.0＞ 2026年1月28日（水）大阪 フェスティバルホール

OPEN 18:00／START 19:00

(問)清水音泉 06-6357-3666 2026年1月30日（金）東京 ガーデンシアター

OPEN 18:00／START 19:00

(問)クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669 ▼チケット

前売り8,800円（税込） ・オフィシャル一次先行：受付期間：〜8月24日（日）23:59

申込URL：https://eplus.jp/iri/ ・チケット取り扱い：イープラス／ぴあ／ローソン

一般販売：11⽉15⽇（⼟） ▼注意事項

・電子チケットのみのお取り扱いとなります

・枚数制限一人4枚

・チケット分配可能

・営利目的の転売禁止

・未就学児入場不可 ・企画・制作：ソニー・ミュージックアーティスツ

