iri、ABEMA『ガールオアレディ シーズン2』と主題歌「CUBE」コラボレーションMV公開
iriが、先日最終話が配信となった「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』の主題歌「CUBE」とのコラボレーションMVを公開した。
今回のコラボーレションMVは、2025年8〜10月に放送された番組の映像で構成されており、『ガールオアレディ シーズン2』の印象的なシーンを凝縮した映像となっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
https://youtu.be/i0geDGGzoh0
◾️デジタルシングル「CUBE」
配信：https://iri.lnk.to/CUBE
※「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』主題歌
▼「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』番組リンク
https://abema.tv/video/title/90-1849
◾️＜iri 10th Anniversary LIVE Episode.0＞
2026年1月28日（水）大阪 フェスティバルホール
OPEN 18:00／START 19:00
(問)清水音泉 06-6357-3666
2026年1月30日（金）東京 ガーデンシアター
OPEN 18:00／START 19:00
(問)クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669
▼チケット
前売り8,800円（税込）
・オフィシャル一次先行：受付期間：〜8月24日（日）23:59
申込URL：https://eplus.jp/iri/
・チケット取り扱い：イープラス／ぴあ／ローソン
一般販売：11⽉15⽇（⼟）
▼注意事項
・電子チケットのみのお取り扱いとなります
・枚数制限一人4枚
・チケット分配可能
・営利目的の転売禁止
・未就学児入場不可
・企画・制作：ソニー・ミュージックアーティスツ
関連リンク
◆iri オフィシャルサイト
