◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

北海高出身の東洋大・宮下朝陽内野手（２１）はＤｅＮＡから３位で指名を受けた。東京・文京区の同大学白山キャンパスで宮下は「今までの目標が一つかなったので素直にうれしいです」と笑顔を見せた。

チームメートの島田舜也投手（２２）もＤｅＮＡから２位指名を受けた。「大学では（自分が）島田を勝たせた試合はなかったので、プロではバットと守備で（活躍して）『東洋大で勝った』と言われるようにしたい」。目標の選手にはＤｅＮＡの牧秀悟内野手の名前を挙げ、島田と２人で、牧手が本塁打を打った時の「デス ターシャ ポーズ」をつくって喜びを表現。「牧さんは自分と同じ二遊間を守って本塁打も打てる。自分のものとして（その能力を）取り入れたい」と意気込んだ。

東洋大で２学年先輩だった石上泰輝内野手がいることも心強い。「また一緒にできることはうれしい」と再会を心待ちにしていた。

◆宮下 朝陽（みやした あさひ）２００４年１月２６日、北海道黒松内町生まれ。２１歳。黒松内スターズ、余市シニアを経て北海高卒。１８２センチ、８８キロ。右投右打。