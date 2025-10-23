◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

東洋大の花田旭外野手（２２）は、中日から６位で指名を受けた。指名が決まったのは、東京・文京区の同大学白山キャンパスで、ＤｅＮＡに２、３位で指名された島田舜也投手と宮下朝陽内野手の記念撮影をしている最中だった。チームメートたちから歓喜の声が上がり、もみくちゃにされた花田は「まだ実感は湧かないけどすごくうれしいです」と感涙を流した。

１８７センチ、８８キロとスリムだが、１日食事を４食に増やし、ウェートトレーニングにも取り組んで来た。プロとしては「身長を活かしたスケールの大きな選手を目指したい」と意気込み、目標の選手には大阪桐蔭の先輩でもある中日・根尾昂の名前を挙げた。名古屋にはまだ行ったことがないという。

色紙に書き込んだ座右の銘は「一球同心」。選手一人ひとりが同じ気持ちでやっていくという意味で大阪桐蔭時代から大切にしている言葉だ。そして、これからはチームメートだった島田ともプロの世界でライバルとなる。「ＤｅＮＡには負けたくないです。島田には打ち負けないように頑張る」と早くも対抗心を燃やしていた。

◆花田 旭（はなだ・あさひ）２００３年４月２３日、大阪府生まれ。２２歳。大阪桐蔭では２年秋にベンチ入り。３年で春夏の甲子園に出場した。東洋大では１年春に２部のリーグ戦デビュー。初めて１部でプレーした２年秋は、指名打者でベストナインに選出される。１部での通算成績は、計２８試合で９７打数２８安打、打率２割８分９厘、３本塁打。１８７センチ、８８キロ。右投右打。