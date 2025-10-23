3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（25日土曜よる10時放送）のトークゲストとして初登場。2025年の活動を振り返ります。

今年デビュー10周年を迎えるMrs. GREEN APPLEは、2025年上半期のチャートではBillboard JAPAN史上初となる主要部門3冠を達成。さらに、国内ストリーミング総再生回数が、アーティスト史上初めて100億回を突破しました。

また、25日からはミセス史上最大規模となる55万人動員の5大ドームツアーがスタートするほか、11月にはドキュメンタリー映画とライブフィルムを同時公開。2作品同時の公開は、日本人アーティストとして史上初の快挙となります。

番組では、メンバーたちがMCの有働由美子さんと一緒に、2025年の数々の活動を振り返ります。

さらに、大森元貴さんが「僕はもう青春を全部ベットしよう」と語った、バンド結成時の知られざる熱い思いや、7月に日本人アーティストとして初めて東京ディズニーリゾートのアトラクションに提供した楽曲『Carrying Happiness』の制作秘話も明かされます。

そして歌唱曲は、累計ストリーミング再生回数6億回を突破し、有働さんもファンと公言する名曲『Soranji』と、今年最後のリリース楽曲で、CMソングとしても大きな話題となった最新曲『GOOD DAY』を披露します。