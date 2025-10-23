プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われた。大注目のスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）はDeNAとの1位競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。

欠席した小久保監督に代わって城島健司CBOがクジを引き、見事に勝利。実家が麻雀店で「残り物に福がありましたね。麻雀屋の息子でたくさんの牌をツモってきましたので、本当に今日、いい当たり牌が最後に残っていましたね」と笑わせた。

実はソフトバンクは昨年までドラフトの抽選では12球団最弱。清宮（日本ハム）、安田（ロッテ）、馬場（阪神、現巨人）を3連発で外した17年から、過去11回の抽選でなんと1勝10敗だった。（1勝は一昨年外れ1位の前田悠伍）

それだけに、佐々木麟太郎という超大物を引き当てた城島CBOを鷹党は絶賛。ネット上では「見事なツモでした」「ツモ良すぎ！実家雀荘！角刈りからパーマへの華麗な転身！」「ナイスツモでした！！！ りんたろー待ってるよ！！」「ハイテイツモだ！ さすが雀荘のせがれにして釣り師」と、麻雀用語を絡めて賞賛の嵐だった。