◇九州サーキット第26回TKUカップ熊本オープン最終日（2025年10月23日 熊本県菊池市・くまもと中央カントリークラブ＝男子7270ヤード、女子6428ヤード、パー72 優勝賞金100万円（＋副賞50万円））

2日間36ホール競技で争われ、今季9月のロピアフジサンケイクラシックで、初日から首位を走る完全優勝でツアー初勝利を果たしたプロ5年目の長野泰雅（22＝福岡地行）が前日2位からの逆転優勝を決めた。

首位に1打差の3アンダーで出た長野は5バーディー、1ボギーの68とスコアを伸ばし、通算7アンダー、137で後続に2打差をつけて大会初優勝を手にした。長野は「風が強かったのでボギーを打たないように心がけた。ツアー初優勝のあとずっと調子が悪かったので、この優勝を弾みに、終盤のレギュラーツアーで上位に行けるよう頑張りたい」と話した。

同大会は九州プロゴルフ研修会が主催・運営し、今季6試合が行われた九州サーキットの最終戦で長野は同サーキット初優勝。地区オープンの優勝はプロ2年目だった2022年3月、比嘉一貴とのプレーオフを制してプロ初Vを遂げた東急大分オープン（1日競技）以来。

2位に長田真矩（30＝エムトラスト）が入った。ベストアマは8月のスポニチ杯争奪九州学生ゴルフで初優勝した池田勝汰（19＝東海大九州1年）が2オーバー、37位で獲得した。

また初開催の女子の部は23日のみの18ホール競技で争われ、2020年LPGAステップアップツアー、京都レディースオープンに優勝している小貫麗（26＝フリー）が3アンダー、69で初代チャンピオンとなった。

（TKUカップ熊本オープン上位成績）

―7（1）長野泰雅 137（69・68）

―5（2）長田真矩 139（69・70）

―4（3）小田孔明、

藤島晴雄、八川遼、遠藤健太、永野竜太郎、商崎涼平、内藤滉人、宮川勝大、青木尉 140

＝以下主な選手＝

＋2（37）☆池田勝汰 146

＋3（41）☆広木直翔 147

（女子の部）

―3（1）小貫 麗 69

（☆はアマ、女子の部は23日のみの18ホール競技）