ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手を1位指名。DeNAと2球団競合の末、交渉権を獲得した。

米大学に籍を置く選手を異例の指名となった。

楽天・石井GMは佐々木指名に驚きはあったか聞かれ、「まあ、そうですね。僕は予想屋じゃないので分かんないですけどね」と話すにとどめたが、オリックス・福良GMは「別に驚かないですよね。指名対象ですからね。そこは各球団の考え方があるじゃないですか」と、冷静に明かした。

1位で高校生ナンバーワン右腕・石垣元気を獲得したロッテ・サブロー監督は「うちは余裕ないですからねえ。やっぱり余裕あるチームが指名してたと思うんですよ。ちょっと賭けでもありますよね。来てくれたら面白いですけど」と、来年5月以降の交渉解禁となる難しさを指摘。

西武の広池球団本部長は「驚きましたね。あとは、これこそ本人が決めることですので、本人がどういう決断をするかだと思います」と話した。西武もリストアップはしていたという。ただ、「本人の気持ちが一番大事なんでってところで我々としてはずっと考えていたところです」と、米大学とプロ入りを天びんにかける状況を生む指名に難しさを感じていた様子だ。