「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ロッテから１位指名を受けた健大高崎・石垣元気投手（３年）は「まさか１位で指名してもらえると思わなかった。先発で完投できるようなピッチャーになりたい」と喜びを語った。

北海道登別市出身の最速１５８キロ右腕。２年生だった２４年には春の甲子園を制覇し、今夏はＵ−１８日本代表としてＵ−１８Ｗ杯準Ｖに貢献した。「１年生の春から試合で投げさせてもらって、とても濃い３年間だった」と、高校野球生活を振り返った。

サブロー監督からは「即戦力として考えている。世界に羽ばたける選手に」と期待を込められた。剛速球を持ち味とする石垣は「佐々木朗希投手のようなピッチャーになりたいと思っているので超えられるように頑張りたい。世界の投手といえば自分と言ってもらえるような投手になりたい」ときっぱり。目標とする１７０キロも「絶対投げます」と宣言した。

プロ１年目は「８月くらいまではしっかり体づくりをして、９月以降は投げて、プロ初勝利ができれば」と力を込めた。