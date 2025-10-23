東京オリンピックのスポーツクライミング女子複合で銀メダルを獲得した野中生萌が、衝撃のムーブを見せた。まるで無重力のようなダイナミックジャンプに会場からは大きな歓声が上がった。

【映像】まるで無重力…ダイナミックなムーブの圧巻シーン

世界のトップクライマーが一堂に会する「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」が10月23日に開幕。初日には『ボルダー』と『リード』の予選が行われ、日本代表チームのキャプテンを務める野中が『リード』に出場した。

高さ12メートル以上の壁を、ロープを支点にかけながら登り、到達した高さを競うこの種目。己の四肢だけで巨大な壁に挑む野中は序盤、軽快にホールドを攻略していく。すると、中腹に差し掛かったところで、右のホールドへの飛び移りが必要な場面を迎えた。

解説の宮澤克明氏は「ここの飛ぶパートも野中選手なら全く問題ないと思います」と太鼓判を押す。すると野中は、一呼吸置いてから全身を小さく揺らして勢いをつけて、つま先立ちとなった両足に力を入れて一気にジャンプ。最後は右上のホールドを両手でキャッチし、腕の力だけで体を支えてこの難所を攻略すると、会場からは歓声が上がった。

宮澤氏は「慎重ではありますが、全然（問題ない）」とコメント。続けて「まだ（筋肉が）張ってなさそう」と野中の様子を伝えた。またABEMAのコメント欄やSNSでは「あそこ超えられるの？」「力すごすぎるやろ」「腕の力半端ない」とこのプレーに衝撃を受けたようだ。

飛び移りに成功した野中は、左足と左の太ももをホールドの隙間に滑り込ませてしばしの休憩を取る。以降も両腕、両足を使ってあっという間に完登。左腕を上げて小さくガッツポーズを見せ、安堵の表情を浮かべながら地上へと降りてきた。

野中の活躍で43ポイントを加算した日本は、最終スコア171.5ポイントを獲得。184ポイントを獲得した韓国に次いで2位で決勝進出を決めた。

なお、IFSCクライミンググランドファイナルズは、国際スポーツクライミング連盟（IFSC）が新設した『ボルダー』と『リード』による男女混合の国別対抗戦。日本の他に米国、カナダ、オーストラリア、イスラエル、韓国など世界ランク上位6カ国36人が参戦し、男女各2人の混合4人チームで競う。23日は予選が行われ、24日にはリードの決勝、25日にはボルダーの決勝が予定されている。

