「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

ソフトバンクがスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手を１位指名。ＤｅＮＡと競合となったが、くじ引きの末に交渉権を獲得した。

交渉権獲得直後に王会長が直接本人と電話を入れ、「すごく喜んでくれて。こっちも嬉しかったね。本人もありがとうございますと言ってくれてね。ホークスに来る事になったら一緒に高い目標をもって頑張ろうと伝えました」とコメントした。

ドラフト会議後、日本野球機構（ＮＰＢ）の法規室アドバイザー・伊藤修久氏が対応。佐々木の指名については７月に行われたＮＰＢの実行委員会で、ＭＬＢとＭＬＢを通じたＮＣＡＡ（全米大学体育協会）の両方に確認済みの内容を１２球団に説明したという。今後について、「交渉権を獲得した旨を選手に伝える挨拶を行うことに問題はない。ただし交渉権獲得球団は、ＮＣＡＡ規約により交渉＆契約はできない」とした。

ソフトバンクが交渉を開始できるのは、所属チームの全日程終了となる６月中。７月中旬のＭＬＢドラフトを待たず、契約することも可能という。

一方で、佐々木が日米両球団と交渉したい場合は、ＭＬＢドラフトが終わるまで、ＮＰＢ球団とは契約しないことも想定される。その場合を含め、ソフトバンクと佐々木の交渉締切日は日本時間７月３１日が期限となる。