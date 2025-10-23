キット・ハリントン出演『ファミリー・プラン2』11月21日（金）配信決定！予告映像が公開

人気俳優マーク・ウォールバーグがユーモアとアクションで魅せるコメディ映画の最新作、Apple Original Films『ファミリー・プラン２』が、Apple TVにて11月21日より全世界同時配信決定！ 本作の予告編が公開となった。

『ファミリー・プラン2』概要＆予告編



家族との穏やかで幸せな暮らしを満喫している、ダン･モーガン（マーク・ウォールバーグ）。献身的な夫であり、3人の子の良き父であるダンには、かつて“もう1つの顔”があった――。それは、アメリカ政府お抱えの、超一流の殺し屋。

すでに殺し屋稼業から足を洗い、家族と共にごく普通の暮らしをしているダンは、ロンドンで家族団らんのクリスマス休暇を過ごそうとするが、またしても彼の過去を知る、新たな刺客が家族の前に現れる。果たしてダンとその家族たちは、楽しいクリスマス休暇を過ごすことが出来るのか。

今回解禁となったのは、家族で最高のクリスマス休暇を過ごそうとウキウキのダンやその妻ジェシカ（ミシェル・モナハン）ら家族が、新たな刺客によって振り回される様子がうかがえる予告編映像。

せっかくのクリスマスなのに、実家へ帰らずロンドンに留まるという長女・ニーナのもとへ家族で訪れる計画を実行したダン。サプライズで娘の住む家を訪ねると、そこには、ニーナのイケイケの彼氏・オマールが…。彼氏から「パパ」と呼ばれ困惑しつつも、久しぶりの家族団らんを楽しむダン。

しかし、そこへダンの過去を知る謎の人物フィン（キット・ハリントン）が現れ、ダンと家族は再び命を狙われることに――。これではせっかくのクリスマスが台無し。命を狙って追ってくるフィンを止めるため、ダンは、かつて自身の命を狙った実父の家への侵入を計画（!?）。果たして一家の「クリスマス大作戦」の行方は――！？ そして、ダンの育った実家に隠された秘密とは…！？



本作は、スカイダンス・メディアが手掛けた、Appleオリジナル作品。主演は、前作に続き『パパVS新しいパパ』シリーズや『テッド』シリーズ、アカデミー助演男優賞ノミネートされた『ディパーテッド』、『トランスフォーマー』シリーズなど、コメディからアクションもこなすマーク・ウォールバーグと、その妻ジェシカを演じる、ミシェル・モナハン（『ミッション：インポッシブル3』『ピクセル』）。



本作で登場する謎の人物を『ゲーム・オブ・スローンズ』シリーズ、マーベル・スタジオ映画『エターナルズ』などのキット・ハリントンが演じる。そして前作同様、サイモン・セラン・ジョーンズが監督・製作総指揮。デヴィッド・コゲシャルが脚本・製作総指揮。デヴィッド・エリソン、デイナ・ゴールドバーグ、ドン・グレンジャー、そしてマーク・ウォールバーグとスティーブン・レビンソン、ジョン・G・スコッティがプロデューサーを務める。

