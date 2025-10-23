新木優子、『アナザースカイ』スペイン撮影のオフショット公開「キリンの隣だと尚更小顔が引き立ってる！」
俳優の新木優子さんは10月22日、自身のInstagramを更新。バラエティー番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）の撮影で訪れたスペインでのオフショットを公開し、注目を集めています。
また、新木さんは「久しぶりに見ることができた、サグラダファミリア、カサバトリョ、地中海。どの場所も本当に美しくて、素敵だったなぁ」と語っており、スペインを満喫した様子が伝わってきます。
コメント欄には、「とっても美しい〜」「アール・ヌーボーと優子ちゃんは美的な芸術だ」「キリンの隣だと尚更小顔が引き立ってる！」「笑顔がすっごく可愛いし写真がめちゃ綺麗！」「ロケーションも良いし動物たちも可愛いし優子ちゃんも楽しそうだしで良い写真」といった声が寄せられました。
スペインを満喫！新木さんは「スペインの思い出写真を ぎゅっと」とつづり、13枚の写真を掲載。写真には、白いレースのブラウスにデニムを合わせたコーディネートや黒いノースリーブトップス、カラフルな花の刺繍が入ったブラウスなど、さまざまな装いの新木さんが写っており、いずれも彼女のしなやかなスタイルを存分に生かしていました。
番組のアカウントでも同番組の公式アカウントでも、新木さんのオフショットを公開しています。9日の投稿では、赤いレースのブラウスを着て、真剣な表情で景色を撮影している新木さんの写真を掲載。このアカウントでは、ほかにもインタビュー動画なども公開しているので、気になる人はぜひチェックしてみてください。
