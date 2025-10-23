朝晩が冷え込むようになり「鍋の季節」となってきました。今、その鍋に欠かせない白菜やレタスなど「鍋野菜」が平年よりも安くなっています。お手頃価格はいつまで続くのでしょうか。

■“鍋シーズン”が到来

鍋のグツグツと煮える音が、“季節の変わり目”に恋しくなります。

気温がグッと下がると、誘われるように大勢の客でにぎわう東京・両国のちゃんこ鍋専門店。ランチタイムに一口ほおばれば、一気に温まります。

ランチに鍋

「鍋はちょっと涼しくなったらすぐ食べる。もう（今年）やりましたよ！」

ランチに鍋

「野菜もたっぷりでお肉もあって。おいしい」

“鍋シーズン”が到来しました！

店の人気メニュー「大関ちゃんこ鍋」。食べ応えのある鶏肉は“横綱級”。そこに白菜やネギ、エノキなど約10種類の“定番鍋野菜”が彩りを添えます。

こちらの店では去年、鍋メニューを100円値上げ。その大きな理由が野菜の高騰でした。

しかし今年は…。

ちゃんこ江戸沢 両国総本店別館 近藤和哉GM

「（鶏肉が）上がってる、（豚肉が）上がってる、野菜は現状維持」

さまざまな食材が値上がりするなか、野菜の価格は落ち着いているといいます。

ちゃんこ江戸沢 両国総本店別館 近藤和哉GM

「来春まではこのまま推移してほしいのが本音」

■鍋野菜が平年を下回る価格に…

都内のスーパーをのぞいてみると…。

キャベツが1玉106円。レタスも1玉106円。特にお値打ちなのが、“鍋野菜”でした。白菜は1玉214円、例年の半額に。となれば…。

お客さん

「急に寒くなったから、やっぱり鍋かなって」

そう、野菜が手頃な今は、鍋のチャンスなんです。

東京都中央卸売市場によると、鍋によく使われる白菜、キャベツ、ダイコン、レタスの価格は、いずれも平年を下回っている状況。

──白菜が安くなっている理由は？

コモディイイダ町屋店 竹内健治店長

「長野県の産地や次の茨城県とか一緒に重なっているんで、出荷量も増えてますから量が多いのでお買い得です」

この店によると、複数の産地で収穫が盛んになり、市場に出回る量が増えたため価格が下がっているといいます。

コモディイイダ町屋店 竹内健治店長

「11月上旬まで続くんじゃないですか、お買い得の時期は」

■スーパーで聞いた“節約鍋”のコツ

価格の変化に敏感な主婦は、白菜を2つ“まとめ買い”。

夕食は鍋

「きょうは鍋にしようと。白菜が安かったので2つ買いました」

これから本格化する鍋シーズン。“節約鍋”のコツも聞いてみました。

話を聞いた女性は、コメの消費を減らすため…。

50代

「『うどん』は最初から、シメとかじゃなくて一緒に入れて食べる。そうすればご飯を炊かなくていい」

“シメのうどん”を最初から投入して節約。

肉とつゆを購入していた女性は…。

60代

「よくマロニーとかもやしを入れたり、お値段が安定しているキノコ、あと豆腐。ボリュームを見せるような感じ」

手頃な食材で“かさまし”。

60代

「食費が一番かかるから」

◇

野菜が手頃なうちに、体にもお財布にも優しい鍋、食べてみるのもいいかもしれません。