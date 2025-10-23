黒木啓司、ハワイで5つ星ホテル宿泊！ 息子たちとのプライベートショット公開「お子様達すごく可愛い」
元EXILEの黒木啓司さんは10月23日、自身のInstagramを更新。息子たちとのプライベートショットを公開しました。
コメントでは「カイカイが小さい時の麗果さんにそっくりで可愛いすぎる」「お子様達すごく可愛い」「癒しだなぁ」「待ってましたー癒しの黒木family」「めちゃくちゃ可愛いね！！」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「待ってましたー癒しの黒木family」黒木さんは「#hawaii 思い出写真 その1 今回初めて泊まった #moanasurfrider」とつづり、17枚の写真と2本の動画を投稿。アメリカ・ハワイを楽しんでいる様子です。息子たちの無邪気でかわいらしい姿に癒されます。黒木さんはサングラスが似合っており、格好いいです。
「夢のような 3 bedroom suite でした」黒木さんの妻で、起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんも17日、ハワイ旅行の様子を自身のInstagramで公開。「今回のハワイ旅行終盤は @ritzcarltonwaikikijp へ宿泊 夢のような 3 bedroom suite でした」とのことです。5つ星ホテルの「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ワイキキ・ビーチ」は豪華で広々としており、とてもすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
