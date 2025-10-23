元EXILEの黒木啓司さんは10月23日、自身のInstagramを更新。息子たちとのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：黒木啓司さん公式Instagramより）

元EXILEの黒木啓司さんは10月23日、自身のInstagramを更新。息子たちとのプライベートショットを公開しました。

【写真＆動画】ハワイを満喫する黒木啓司と息子たち

「待ってましたー癒しの黒木family」

黒木さんは「#hawaii　思い出写真　その1　今回初めて泊まった　#moanasurfrider」とつづり、17枚の写真と2本の動画を投稿。アメリカ・ハワイを楽しんでいる様子です。息子たちの無邪気でかわいらしい姿に癒されます。黒木さんはサングラスが似合っており、格好いいです。

コメントでは「カイカイが小さい時の麗果さんにそっくりで可愛いすぎる」「お子様達すごく可愛い」「癒しだなぁ」「待ってましたー癒しの黒木family」「めちゃくちゃ可愛いね！！」と、絶賛の声が寄せられました。

「夢のような　3 bedroom suite でした」

黒木さんの妻で、起業家やモデルとして活動する宮崎麗果さんも17日、ハワイ旅行の様子を自身のInstagramで公開。「今回のハワイ旅行終盤は @ritzcarltonwaikikijp へ宿泊　夢のような　3 bedroom suite でした」とのことです。5つ星ホテルの「ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ワイキキ・ビーチ」は豪華で広々としており、とてもすてきです。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)