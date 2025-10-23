¼Ì¿¿¤Ë±Ñ¸ì¤Ë¥Ô¥¢¥Î¡£Ä¶Â¿ºÍ¤ÊH¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¦ÀÆ²Ã¼îÑÛ¡Ê¤µ¤¤¤«¡¦¤·¤å¤ê¡Ë¤¬Ä¹Âµ¥Ï¥¤¥ì¥°¶¥±Ë¿åÃå¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤ä¼Ì¿¿½¸¤Ê¤É¤òÈ¯Çä¤·¤¿ºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Ëè·îÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤È¤â¤Ê¤ë¤È1Æü¤Ë²¿¿Í¤â¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÄ¹Ç¯ÄÌ¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎËÌÀî¾»¹°»á¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¤â°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿½÷¤Î¥³¤òËè½µ¤Ò¤È¤ê¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¡ª¡¡º£²ó¤ÏÂ¿ºÍ¤ÊÆÃµ»¤ò»ý¤Ä¥°¥é¥É¥ë¡¦ÀÆ²Ã¼îÑÛ¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹Âµ¥Ï¥¤¥ì¥°¶¥±Ë¿åÃå¤ÇÇ÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¡ª
¡ù²»Âç¥Ô¥¢¥Î²Ê¢ªÄÌÌõ¡õ±Ñ¸ì¶µ»Õ¢ª¼Ì¿¿²È¡¢¤Ê¤ó¤ÈÂ¿ºÍ¤ÊH¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡ª
1stDVD¡Ø¥·¥å¥ê¡Ù(ÃÝ½ñË¼)¥¤¥Ù¥ó¥È@¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×AKIBA¥¢¥ß¥å¡¼¥º¥á¥ó¥È´Û¡Ê2025Ç¯10·î12Æü¡Ë
¡üÀÆ²Ã¼îÑÛ(¤µ¤¤¤«¡¦¤·¤å¤ê)
11·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È T163cm B91 W62 H97
¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÇ÷ÎÏ¥Û¥Ç¥£¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÃ«´Ö³«¤¤ÎÄ¹Âµ¥Ï¥¤¥ì¥°¶¥±Ë¿åÃå¤È¹õÊÔ¤ß¥Ë¡¼¥Ï¥¤&¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ë¥ä¥é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²»Âç¤Î¥Ô¥¢¥Î²ÊÂ´¤Ç¡¢±Ñ¸ì¤â¤Ç¤¤ë¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¡¢±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤äÄÌÌõ¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡£¤·¤«¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¤Ë¤â»²²Ã¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤È¤Ë¤«¤¯Â¿ºÍ¤Ç¼«¸Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹Ç½ÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤¿·ë²Ì¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ï¡£
¡½¡½1stDVD¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡½é¤á¤Æ¤ÎDVD¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤á¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±éµ»¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿·Á¯¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½»£±Æ¤Ï¤¤¤Ä¤´¤í¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¡©
ÀÆ²Ã¡¡»þ´ü¤Ï5·îº¢¡¢¾ì½ê¤ÏÄ¹Ìî¸©¾å¿ÛË¬¤ÎÎ¹´Û¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ê¹þ¤ß¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Æ¡¼¥Þ¤È¤«¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤«¡¢ÀÆ²Ã¤µ¤ó¤ÎÌòÊÁ¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡ÌòÊÁ¤Ï¿·¿ÍOL¤Ç¤·¤¿¡£¿·Â´¤ÎOL¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾å»Ê¤È¤«¡¢ÉôÄ¹¤ÎÌ¿Îá¤Ë½¾¤¦¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ËÜ¿ÍÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÀÆ²Ã¡¡¼«Ê¬¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¶¥±Ë¿åÃå¤¬»ä¼«¿È¤â¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÃå¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÎ¢º¸¼Ì¿¿¤ÎÁ°³«¤¥Ï¥¤¥ì¥°¶¥±Ë¿åÃå¡Ë¤â¤Î¡£
¤¢¤È¡¢ºÇ¸å¤ËÌë¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¿å¿§¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¤â¤Î¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤â¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤»¤¿¥·¡¼¥ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÂÎ¤¬¹Å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²°¾å¤Ç¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤ÏÊñ¤ß±£¤µ¤º¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Î¹Å¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£
¡½¡½¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ï¤É¤ó¤Ê³Ê¹¥¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¡Ê¥ª¥ì¥ó¥¸Çò¥Ü¡¼¥À¡¼¥¼¥Ã¥±¥ó¥Ó¥¥Ë¡õ¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡Ë°áÁõ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¹¤ë»þ¤Î°áÁõ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½OL¤µ¤óÀßÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢OLÅª¤ÊÀèÇÚ¤ä¾å»Ê¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡Âô»³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½OL¤é¤·¤¤°áÁõ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÆ²Ã¡¡¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖºÇ½é¡¢¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Á°¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¹¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÀÆ²Ã¤µ¤ó¤ÏOL¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡OL¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬°ì±þ»Å»ö¤Ë¤Ï½¢¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡£±Ñ¸ì¤ÎÀèÀ¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÀÆ²Ã¤Ï¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³¤³°¤ËÎ±³Ø¤È¤«¤â¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬Âç³Ø¤Î»þ¤Ë¥³¥í¥Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Î±³Ø¤Ï¹Ô¤±¤º¤Ë¡¢µÕ¤Ë¹ñÆâÎ±³Ø¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç±Ñ¸ì¤ò»È¤¦´Ä¶¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ÀÆ²Ã¤µ¤ó¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ïº£Ç¯¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎDVD¤¬½é¤á¤Æ¤ÎºîÉÊ¡¢»£±Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÀÆ²Ã¡¡¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£»ä¤¬Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬»£¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ½÷¤Î¥³¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£
¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢»£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â»£¤ëÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¸æ±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤ÎÄÌÌõ¤È¤·¤Æº£¤Î»öÌ³½ê¤È»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÇÌÌÀÜ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤DVD¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤¬º£Ç¯¤«¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÆ²Ã¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢º£Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¤â»£¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÆ²Ã¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤µ¤é¤Ë²»ÂçÂ´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡¡Àì¹¶¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡¥Ô¥¢¥Î²Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÆ²Ã¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Æ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ãÊý¤Ï¡©
ÀÆ²Ã¡¡¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤À¤ÈéðÀî¼Â²Ö¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï½÷À¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤È¤«¡£
±Ç²è¤À¤È¸Þ¼Ò±ÑÍº´ÆÆÄ¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÏÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡©
ÀÆ²Ã¡¡ÄÇÌ¾ÎÓ¸é¤µ¤ó¤Ï¡¢ºî»ìºî¶Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÐÊ¤Þ¤¤¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤ÆÀ¤³¦´Ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤È¤Æ¤âÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÆ²Ã¡¡¤Þ¤º¡¢X¤ÈInstagram¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¡¼¥Þ»ú¤Ç"shurisaika"¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¥³¥¹¥Û¥ê¥Ã¥¯¤È¤«¡¢Â¨Çä²ñ¤Ë¤â¼«Ê¬¤ÎÆ±¿Í¤ò¼«ºî¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢11·î¡ÊËö¤ÎSPECIAL¤Ë¡Ë¤â½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
SNS¾Ò²ðÊ¸¤¬¡¢"²»ÂçÂ´¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È·ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¥â¥Ç¥ë""Èï¼ÌÂÎ·ó¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼""²Î, ³¨, ±Ñ¸ì¡Ê±Ñ¸¡½à°ìµé, ÄÌÌõ¡¿¹Ö»Õ·Ð¸³Í¡Ë, ¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅù²¿¤Ç¤â²°"¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç÷ÎÏ¥Ü¥Ç¥£¤Ê¤Î¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤â±Ñ¸ì¤â¤Ç¤¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤â»£¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤Ë¤«¤¯Â¿ºÍ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÄ¹ÂµÃ«´Ö³«¤¥Ï¥¤¥ì¥°¶¥±Ë¿åÃå¤Ë¹õ¥Ë¡¼¥Ï¥¤¡õ¥á¥¬¥Í»Ñ¤¬Î®ÀÐ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥á¡¼¥¸DVD¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡£¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÍ×ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿ËÌÀî¾»¹°