着回し力抜群！キレイめお姉さんなムードをまとえる「テーラードジャケット」着回しコーデ4選

着回し力抜群のアウターが欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともにキレイめお姉さんなムードをまとえる「テーラードジャケット」の着回しコーデをご紹介します。これからの肌寒い季節にぴったり。意外とどんなコーデにもあわせやすい万能アイテムだよ♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ テーラードジャケット どんなコーデにもあわせやすく、1枚あるだけできちんと感が出るクラシカルなグレージャケット。ヴィンテージライクなデザイン違いのボタンがしゃれポイント。 テーラードジャケット 16,500円／dazzlin

Cordinate デニムあわせの大人っぽコーデ デニムをあわせてカジュアルダウンさせつつ、スタイルアップも狙えるコーデ。なかのトップスはロマンティックなレースを選んで清楚な印象をアピっちゃおう♡ テーラードジャケットは着回し。ボディスーツ 15,400円／HONEY MI HONEY フレアーデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）イヤリング 2,530円／アネモネ（サンポークリエイト）

Cordinate ちょっぴりアンニュイなプレッピーコーデ グレー×グレーで洗練された印象をゲット。ワンピは花柄を選ぶことでシンプルになりすぎず、女のコらしさも演出できるよ♡ テーラードジャケットは着回し。白タートルネック 8,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿）花柄バルーンワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY ソックス（3足セット）1,188円／チュチュアンナ バッグ 4,399円／WEGO ローファー 13,200円／アルテミス（アルテミス by ダイアナ アーバンドック ららぽーと豊洲店）

Cordinate グレー×ピンクのモテコーデ トップスとシューズの色をあわせて統一感◎。レッグウォーマーを仕込めばトレンド感マシマシな秋コーデが完成！ テーラードジャケットは着回し。ファーつきオフショルニット 7,700円／RESEXXY ボアショートパンツ 9,790円／ROYAL PARTY バッグ 3,299円／WEGO ソックス 1,980円、レッグウォーマー 1,540円／ともに靴下屋（Tabio）バレエシューズ 5,410円／Birthdayroom（アンティローザ）

Cordinate キレイめ女みコーデ デニムパンツの上にワンピをレイヤードする上級者テク。下にボリュームがある分、首元はスッキリさせてバランスを調整して。 テーラードジャケットは着回し。花柄バルーンワンピース 22,000円／HONEY MI HONEY フレアーデニムパンツ 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）バッグ 14,960円／RANDA 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来