着回し力抜群！キレイめお姉さんなムードをまとえる「テーラードジャケット」着回しコーデ4選
着回し力抜群のアウターが欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともにキレイめお姉さんなムードをまとえる「テーラードジャケット」の着回しコーデをご紹介します。これからの肌寒い季節にぴったり。意外とどんなコーデにもあわせやすい万能アイテムだよ♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
テーラードジャケット
どんなコーデにもあわせやすく、1枚あるだけできちんと感が出るクラシカルなグレージャケット。ヴィンテージライクなデザイン違いのボタンがしゃれポイント。
Cordinate デニムあわせの大人っぽコーデ
デニムをあわせてカジュアルダウンさせつつ、スタイルアップも狙えるコーデ。なかのトップスはロマンティックなレースを選んで清楚な印象をアピっちゃおう♡
Cordinate ちょっぴりアンニュイなプレッピーコーデ
グレー×グレーで洗練された印象をゲット。ワンピは花柄を選ぶことでシンプルになりすぎず、女のコらしさも演出できるよ♡
Cordinate グレー×ピンクのモテコーデ
トップスとシューズの色をあわせて統一感◎。レッグウォーマーを仕込めばトレンド感マシマシな秋コーデが完成！
Cordinate キレイめ女みコーデ
デニムパンツの上にワンピをレイヤードする上級者テク。下にボリュームがある分、首元はスッキリさせてバランスを調整して。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア＆メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来