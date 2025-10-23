¥»¥«¥ª¥ïSaori¡¢Nakajin¤ÎÃÂÀ¸Æü½ËÊ¡¤Ç³¤³°¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤Ä¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÃç´Ö¡×»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/23¡ÛSEKAI NO OWARI¤ÎSaori¤¬10·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Nakajin¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥«¥ª¥ï¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í³¤³°¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
Nakajin¤¬22Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Saori¤Ï¡ÖHappy Birthday ¤Ê¤«¤¸¤ó¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²æ¤é³Ú´ïÂâÃç´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌµÍýÆñÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ãç´Ö¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤Ä¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÃç´Ö¤À¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Saori¤Ï³¤³°¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Nakajin¤È¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤2¿Í¡×¡ÖÀïÍ§¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¡×¡ÖÂº¤¤´Ø·¸À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Saori¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃÓÅÄÂç¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Nakajin¤Ï2017Ç¯1·î12Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¡£ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤«¤éÌó4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥»¥«¥ª¥ï¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í³¤³°¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼ÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Saori¡¢Nakajin¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
Nakajin¤¬22Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Saori¤Ï¡ÖHappy Birthday ¤Ê¤«¤¸¤ó¡ª¡×¤È½ËÊ¡¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅê¹Æ¡£¡Ö²æ¤é³Ú´ïÂâÃç´Ö¤Ç¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÌµÍýÆñÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Ãç´Ö¤Ç¡¢2¿Í¤Î»Ò¤ò¤â¤Ä¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÃç´Ö¤À¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Saori¤Ï³¤³°¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿Nakajin¤È¤ÎÈëÂ¢¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Saori¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤2¿Í¡×¡ÖÀïÍ§¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÃç´Ö¡×¡ÖÂº¤¤´Ø·¸À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Saori¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÃÓÅÄÂç¤È·ëº§¤·¡¢ÍâÇ¯1·î¤ËÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡£2024Ç¯12·î¤ËÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Nakajin¤Ï2017Ç¯1·î12Æü¡¢°ìÈÌ½÷À¤È¤Îº§Ìó¤òÈ¯É½¡£ÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤«¤éÌó4Ç¯´Ö¸òºÝ¤·¡¢ÆþÀÒ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£2019Ç¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¤ÏÂè2»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û