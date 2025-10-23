【ドラフト】 大阪桐蔭・中野大虎、未来富山・江藤蓮らが無念の指名漏れ
◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）
今年のドラフト会議が全て終了。支配下で７３人、育成では４３人が指名された。一方で、指名がなかった主な選手は以下の通り。
【投手】
吉川 陽大 仙台育英
黒木 大地 帝京
江藤 蓮 未来富山
鏡 悠斗 滋賀学園
中野 大虎 大阪桐蔭
宇佐見球児 西条
松永 大輝 白鴎大
渡辺 向輝 東大
高須 大雅 明大
バデルナ・フェルガス 青学大
三奈木亜星 中大
篠原 颯斗 日体大
野口 練 近大
由上 慶 京産大
田村 剛平 京産大
瀬崎 絢 日本製鉄かずさＭ
阿部 雄大 ＥＮＥＯＳ
川原 嗣貴 ホンダ鈴鹿
遠藤 慎也 日本新薬
谷脇 弘起 日本生命
岩本龍之介 ＪＦＥ西日本
【捕手】
小出 望那 大産大
有馬 諒 ＥＮＥＯＳ
【内野手】
高田 庵冬 仙台育英
池田 彪我 東洋大
松浦 佑星 ＥＮＥＯＳ
熊田 任洋 トヨタ自動車
山田 健太 日本生命
【外野手】
垣内 凌 浦和学院
田島 蓮夢 花咲徳栄
山形 球道 立大
彦坂 藍斗 帝京大
宮崎 海 横浜商大
野間翔一郎 近大
大森 廉也 ＪＦＥ東日本
村上裕一郎 ＥＮＥＯＳ
田中 多聞 ＪＦＥ西日本