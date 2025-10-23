大阪桐蔭・中野大虎

　◆２０２５年　プロ野球ドラフト会議　ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ　ｂｙ　リポビタンＤ（２３日）

　今年のドラフト会議が全て終了。支配下で７３人、育成では４３人が指名された。一方で、指名がなかった主な選手は以下の通り。

【投手】

　吉川　陽大　仙台育英

　黒木　大地　帝京

　江藤　　蓮　未来富山

　鏡　　悠斗　滋賀学園

　中野　大虎　大阪桐蔭

　宇佐見球児　西条

　松永　大輝　白鴎大

　渡辺　向輝　東大

　高須　大雅　明大

　バデルナ・フェルガス　青学大

　三奈木亜星　中大

　篠原　颯斗　日体大

　野口　　練　近大

　由上　　慶　京産大

　田村　剛平　京産大

　瀬崎　　絢　日本製鉄かずさＭ

　阿部　雄大　ＥＮＥＯＳ

　川原　嗣貴　ホンダ鈴鹿

　遠藤　慎也　日本新薬

　谷脇　弘起　日本生命

　岩本龍之介　ＪＦＥ西日本

【捕手】

　小出　望那　大産大

　有馬　　諒　ＥＮＥＯＳ

【内野手】

　高田　庵冬　仙台育英

　池田　彪我　東洋大

　松浦　佑星　ＥＮＥＯＳ

　熊田　任洋　トヨタ自動車

　山田　健太　日本生命

【外野手】

　垣内　　凌　浦和学院

　田島　蓮夢　花咲徳栄

　山形　球道　立大

　彦坂　藍斗　帝京大

　宮崎　　海　横浜商大

　野間翔一郎　近大

　大森　廉也　ＪＦＥ東日本

　村上裕一郎　ＥＮＥＯＳ

　田中　多聞　ＪＦＥ西日本