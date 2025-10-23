µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤Ø¿·ÁÈ¿¥¸¡Æ¤¡¡¼«Ì±¡¢¥È¥Ã¥×¤Ë²ÃÆ£»áÉâ¾å
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡Ë¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¹ç°Õ¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À½°±¡µÄ°÷Äê¿ô1³äºï¸º¤òµÄÏÀ¤¹¤ë¿·ÁÈ¿¥¤ò¼«Ì±Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¸¡Æ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÁíºÛÄ¾Â°¤Î¡ÖÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô¡×¤ò²þÁÈ¤·¡¢²ÃÆ£¾¡¿®Á°ºâÌ³Áê¤ò¥È¥Ã¥×¤Ë¿ø¤¨¤ë°Æ¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±Æâ¤Ë¤Ï¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤ò´Þ¤á¤¿ÁªµóÀ©ÅÙ¤ò°·¤¦ÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀ¯Ä´¤Ë¡ÖÁªµóÀ©ÅÙÄ´ºº²ñ¡×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°©Âô°ìÏº»á¤ÏµÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼óÁê¤ÏÏ¢Î©¹ç°ÕÆâÍÆ¤ÎµÄÏÀ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëÊÌÁÈ¿¥¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«Ì±¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤Ï23ÆüÇÛ¿®¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÈÖÁÈ¤Ç¡¢µÄ°÷Äê¿ôºï¸º¤ò½ä¤ê¡¢¿µ½Å¤Ê¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÅÚÉ¶¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢³ÆÅÞ¡¢³Æ²ñÇÉ¤¬»²²Ã¤·¤ÆºÇÂç¸øÌó¿ô¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ê¤É¤Ç°ìµ¤¤Ë¤¤¤¯ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¤Ç¤Ï¡¢½°±¡ÁªÈæÎãÂåÉ½¤Îºï¸º°Æ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇëÀ¸ÅÄ»á¤Ï¡¢¾®Áªµó¶è¤Î¶è³ä¤ê²þÄê¤Ë´Ø¤ï¤ë¹ñÀªÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤¬ÍèÇ¯È½ÌÀ¤¹¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£