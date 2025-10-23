niko and … × NASU FARM VILLAGEコラボ♡
「niko and …」が大人気観光牧場「NASU FARM VILLAGE」と初コラボ♡ 2025年10月23日（木）より国内全店舗・海外一部店舗・公式WEBストアにて発売されます。フォトスウェットやジャガードニット、アソート中綿ジャケットなど、牧場での自然や動物の魅力を表現した限定アイテムがラインアップ。普段のコーデに遊び心をプラスできる、特別なコレクションです♪
フォトスウェット＆中綿ジャケット
フォトスウェットプルオーバー
フォトスウェットプルオーバー（7,000円税込）は、実際に「NASU FARM VILLAGE」で撮影された写真を使用。カラーはチャコール／オートミール／アイボリー、サイズM／L展開。
アソート中綿ジャケット
アソート中綿ジャケット（13,000円税込）は、人気の「Can’t Stop Horse Club」ロゴ入り。ベージュ・カーキのフリーサイズで、秋冬コーデにぴったりです♡
ジャガード＆ニット小物で牧場気分
ジャガードZIPニットプルオーバー
スウェットコンビニット
アソートニット帽
2Pソックス
ポーチチャーム
ジャガードZIPニットプルオーバー（8,000円税込）は、トラクターや動物をジャガード編みで表現。カラーはグレー／アイボリー／ネイビー、フリーサイズ。
スウェットコンビニット（8,000円税込）やアソートニット帽（4,000円税込）、2Pソックス（1,980円税込）、ポーチチャーム（2,990円税込）も展開。
カラーやサイズも豊富で、コーデに合わせて楽しめます♪
niko and …×NASU FARM VILLAGEで秋冬コーデ完成
「niko and …」×「NASU FARM VILLAGE」のコラボアイテムは、自然や牧場の魅力を感じられるラインアップになっています♡
フォトスウェット（7,000円税込）、中綿ジャケット（13,000円税込）、ジャガードニット（8,000円税込）など。
国内全店舗、海外一部店舗、公式WEBストアで購入可能。秋冬のコーデに遊び心をプラスできる、特別なコレクションです♪