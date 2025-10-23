Âçºå¶Í°þ¹â¥¨¡¼¥¹¤ä¹Ã»Ò±à8¶¯¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·»Äï¡×¤ÇÊ¨¤«¤»¤¿±¦ÏÓ¤â¡ÄÀË¤·¤¯¤â»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿¼ç¤ÊÁª¼ê¤¿¤Á¡Ú¥É¥é¥Õ¥È¡Û
¡¡¥¢¥Þµå³¦¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ØÌ¾Ï³¤ì¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¡£
¡¡¹â¹»À¸¤Ç¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤ÎÃæÌîÂç¸×¡Ê¤À¤¤¤È¡Ë¡¢ÀçÂæ°é±Ñ¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æº£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à8¶¯¤Ë¹×¸¥¤·¤¿µÈÀîÍÛÂç¤é¤¬Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤Ç¤Ïº£½Õ¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç»°´§²¦¤Ëµ±¤¤¤¿»³·ÁµåÆ»³°Ìî¼ê¡ÊÎ©Âç¡Ë¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ¤Î¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó±¦ÏÓ¡¢ÅÏÊÕ½Ó²ð¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤ÄÅÏÊÕ¸þµ±¡ÊÅìÂç¡Ë¤é¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£¡¦²ÆìÀª¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤Ë·»¤Î¾½²»¡Ê¤¢¤®¤È¡Ë¤È¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·»Äï¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÄ»À´¹©¹â¡Êº´²ì¡Ë¤Î¾¾±ä¶ÁÅê¼ê¤é¤¬»ØÌ¾Ï³¤ì¡£¶å¶¦Âç¤Î¾®ÃæÎÇÂÀÅê¼ê¤âµÈÊó¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£