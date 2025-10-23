秋田朝日放送

合併に向けて協議を進めてきた湯沢・雄勝地区の２つのＪＡの合併契約調印式が２３日行われました。合併により秋田県内４番目の規模となる新たなＪＡが誕生します。

合併契約を結んだのは、湯沢市と東成瀬村、羽後町の一部を管轄する「ＪＡこまち」と「ＪＡうご」です。湯沢市のホテルで２３日、調印式が行われました。

「ＪＡこまち」と「ＪＡうご」は、秋田県内１３のＪＡを１つにする「県１（いち）ＪＡ構想」の協議が休止となった去年＝２０２４年１月以降、互いに経営基盤の強化などを目指し合併にむけた協議を続けてきました。

２つのＪＡは、来年＝２０２６年４月１日に合併し名称は「ＪＡこまち」、本所を現在の「こまち」に置きます。合併後の正組合員数は８千人余りで秋田県内４番目の規模となります。

ＪＡ秋田中央会の小松会長は「農業従事者の減少が深刻化し、近年の異常気象が農業経営にリスクをもたらす中、両ＪＡの合併は強いＪＡ作りに向けて意義深い」と祝辞を述べました。

「県１（いち）ＪＡ構想」については２０１８年からＪＡグループで検討されてきましたが組織再編に向けた協議が停滞し、離脱するＪＡが相次いだことから現在、協議は休止されています。