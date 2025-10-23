◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

広島は、支配下で指名した７人のうち６人が大学生という異例のドラフトとなった。育成２人を含めた９人の指名で、高校生は６位指名した西川篤夢内野手（神村学園高伊賀）の一人だけ。新井監督は「本当にいいドラフトになった」と総括した。

１位指名で３球団が競合した立石正広内野手（創価大）の交渉権は阪神に譲った。１２球団最速で公表した熱意は実らなかったが、２度目の抽選で日本ハムを制して平川蓮外野手（創価大）の交渉権を獲得した。走攻守そろった両打ちの外野手。指揮官は「立石君に勝るとも劣らない、素晴らしい可能性を秘めた選手。右左どちらでも長打を打てる。自分と同じぐらいの体でスピードもある。（ソフトバンク）柳田選手のようになれるポテンシャルを秘めた選手」と、高く評価した。

また、２位で最速１５２キロ右腕・斉藤汰直投手（亜大）の交渉権を獲得した。「２巡目で残っていると思っていなかった。ゆくゆくはエースと４番になれるポテンシャルを持った選手を、という思いがあって球団にもお願いしていた。すごくいいドラフトだった」と、満足げに振り返った。