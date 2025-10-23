ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
レーンECBチーフエコノミスト、イベント出席
21:30
カナダ小売売上高（8月）
予想 0.9% 前回 -0.8%（前月比)
予想 1.2% 前回 -1.2%（コア・前月比)
22:00
ディングラ英中銀委員、アイルランド中銀主催会議出席
23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）
予想 -15.1 前回 -14.9
米中古住宅販売件数（9月）
予想 410.0万件 前回 400.0万件
予想 2.0% 前回 -0.2%（前月比)
24日
2:00
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）
ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）
米主要企業決算
インテル、Tモバイル、フォード、ブラックストーン
※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。
