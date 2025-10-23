ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

21:00

レーンECBチーフエコノミスト、イベント出席



21:30

カナダ小売売上高（8月）

予想 0.9% 前回 -0.8%（前月比)

予想 1.2% 前回 -1.2%（コア・前月比)



22:00

ディングラ英中銀委員、アイルランド中銀主催会議出席



23:00

ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）

予想 -15.1 前回 -14.9



米中古住宅販売件数（9月）

予想 410.0万件 前回 400.0万件

予想 2.0% 前回 -0.2%（前月比)



24日

2:00

米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）





ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）



米主要企業決算

インテル、Tモバイル、フォード、ブラックストーン



※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性

※予定は変更されることがあります。

外部サイト