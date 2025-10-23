21:00　
レーンECBチーフエコノミスト、イベント出席

21:30　
カナダ小売売上高（8月）
予想　0.9%　前回　-0.8%（前月比)
予想　1.2%　前回　-1.2%（コア・前月比)

22:00　
ディングラ英中銀委員、アイルランド中銀主催会議出席

23:00
ユーロ圏消費者信頼感指数（速報値）（10月）
予想　-15.1　前回　-14.9

米中古住宅販売件数（9月）
予想　410.0万件　前回　400.0万件
予想　2.0%　前回　-0.2%（前月比)

24日
2:00　
米5年インフレ連動債（TIPS）入札（260億ドル）


ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（30日まで）

米主要企業決算
インテル、Tモバイル、フォード、ブラックストーン

※米政府機関閉鎖の影響で米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更されることがあります。