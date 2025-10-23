DeNAの木村洋太球団社長（43）は23日、 「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」終了後に今ドラフトを総括した。

DeNAはスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名。2球団競合で敗れ、外れ1位で青学大の小田康一郎内野手（4年＝中京）の交渉権を獲得した。2位で東洋大の最速155キロ右腕・島田舜也投手を指名。3位は島田と同じ東洋大の宮下朝陽内野手、4位は31日に27歳になるオールドルーキーで、140キロ台後半の球速以上に威力のある真っすぐとチェンジアップが武器の安定感ある先発型左腕のHonda・片山皓心投手、5位でNTT西日本の成瀬脩人内野手を指名し本指名の選択を終了した。

木村社長は指名を終え「全体としては、上位でスケール感のある選手たちを獲れて、下位ですぐに戦力となるような選手たちを獲れた。全体としてバランスのいい指名ができたと思っています」と評価。「支配下の5人とも中長期的にチームの底上げ、上乗せになってくれる選手たちだと思うので、短期的でも中長期的でも、両方想定しながら獲った選手たちです」とビジョンを示した。

いきなり会場を騒然とさせた佐々木麟太郎の1位指名。リスクもあった中で「1位でスケール感の大きい選手をいこうという中で、佐々木選手を指名させていただきましたけれど、残念ながらご縁がなかったというところの中で、その代わりにしっかり引けを取らないパワフルな選手を獲得できたかなと思います」と小田の獲得に納得顔。「くじ引きになるかどうかは分かってなかったですけれど、外れだとか下位だとかで指名する器の選手ではないなと思っていたので、1位でいかせてもらいました」と1位指名に至る球団としての考えを明かした。

改めて1位指名の小田については「天性のバッティングセンス、プラス、パワフルさ。今後のベイスターズの中軸を担ってくれる選手になるだろうなと。ポジション的にも、ファーストだけじゃなく、他もできたりするユーティリティー性もありますけれど、やっぱり一番はパワフルさですね」と魅力を説明。31日で27歳になる4位指名の片山については「そこがネックにはなっていなくて。あれくらいの順位で残っていたらうれしいなというところで、予定通り獲れた形です」と語った。