「プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）

広島からドラフト４位指名を受けた工藤泰己投手（２２）＝北海学園大＝は、１２球団のうち広島だけ面談がなかっただけに、「まさかカープとはびっくりしている。うれしい気持ち」と目を丸くさせて喜んだ。

米大リーグ・パドレスのダルビッシュ有投手に憧れ、小学３年から野球を開始。北海高では１年時から捕手としてベンチ入りし、同秋から投手に転向した。北海学園大でウエートトレーニング、フォーム改善など一から４年をかけてじっくり強化したことで才能が開花。今年４月には自己最速の１５９キロをマークする“北の剛腕”にまで成長した。

目標は「平均球速１６０キロ以上、変化球も一級品、どんなボールでも相手を抑えられる唯一無二の選手になりたい」と高くかかげる。広島にはプライベートでも訪れたことはないが、「スタジアムが真っ赤でチームも熱い」とファンの熱はひしひしと感じているという。「先発で９イニング投げ切るのが理想。１年目は１軍でけがなく投げ続けたい」と工藤。道産子右腕がローテ入りを思い描いた。

◆工藤泰己（くどう・たいき）２００３年９月２９日、２２歳。北海道札幌市出身。１７５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。小３から常盤ハリケーンで野球を始め、常盤中では軟式クラブチームの「Ｔ・ＴＢＣ」でプレーした。北海高１年秋に捕手から投手に転向。３年春夏に甲子園出場も登板はなし。北海学園大では１年秋にデビュー。最速１５９キロ。球種はストレート、カーブ、スライダー、ツーシーム、カットボール。５０メートル６秒５、遠投１１５メートル。好きなアーティストはＭｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ。