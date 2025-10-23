68人が犠牲になった中越地震から10月23日で21年。被災地では各地で追悼の祈りが捧げられました。「教訓を次の世代に伝えていく」記憶が風化させないことが私たちに求められています。



平穏な日常が奪われたあの日から21年…長岡市旧山古志村。地震が発生した午後5時56分。鎮魂の祈りに包まれました。犠牲になった多くの人たちへの思い…そして、当時の出来事を忘れない大切な1日です。





2004年10月23日に発生した中越地震。最大震度7を観測。68人が亡くなり、12万棟を超える建物が被害を受けました。旧山古志村では「全村避難」を強いられ、土砂崩れで川からあふれた水により多くの家屋が水没しました。長岡市妙見町。震災の記憶を伝えるメモリアルパークには献花台が設けられ、朝から花を手向けに訪れる人の姿がありました。21年前、この場所では大規模な土砂崩れが発生。車に乗っていた親子3人が巻き込まれました。母親と姉は亡くなりましたが、残る1人の男の子…大きな揺れが続く中での懸命な救助活動が続きます。発災から92時間後、当時2歳の男の子が奇跡的に救出されました。〈花を手向けた人〉「風化はしてくるかもしれませんけれども、新しい世代に私たちが伝えていくことで（教訓が）生かされていくのかなと思っています」一方、地震によって家屋が倒壊し、小学生3人が命を落とした小千谷市塩谷集落では…〈児童〉「当たり前の生活が突然なくなってしまったことは私たちには想像できないくらい つらいことだったと思います」亡くなった児童が通っていた東山小学校の子どもたちが慰霊碑を訪れ、手を合わせました。〈児童〉「東山小学校の今ここにいるみんなは中越地震を体験したことがないから、その気持ちを忘れないで大人になっていきたいと思いました」「私たちが結婚して子どもができたときには、子どもたちにも地震があったと伝えるのが大切だと思って、受け継いでいきたいと思います」23日の給食の時間。小千谷市では毎年、10月23日には災害を想定した防災給食が提供されます。洗い物を減らすためにご飯はビニール袋によそい…自分たちで握って手軽に食べられるおにぎりにして完成です。ござを敷いていつもと違う環境で食べることも体験のひとつ。〈児童〉「テーブルがあった方がやりやすい。いつもの給食と違って防災っぽい給食になった」震災の記憶を次の世代へつないでいく…子どもたちは23日、震災ミュージアムも訪れました。〈防災士〉「避難所だった学校が壊れて入れなくなっちゃったんですね。 なので町内でどうすると相談して、ビニールハウスを持っている人にお願いして避難生活を送っていました」地震を経験していない子どもたち。大きな揺れの恐怖…不安な中での避難生活…当時の様子を学びました。〈児童〉「本当に地震が起きたときは怖いけど、こういうことを学んで自分が亡くならないようにしていきたいなと思いました」中越地震から21年。当時を知らない世代も増えてきています。いつ、どこで起きるかわからない災害。10月23日の記憶と教訓を私たちが伝えていかなければいけません。