HYBE LATIN AMERICAが手がけるラテンボーイグループ SANTOS BRAVOS（サントス・ブラボス）が、10月22日に正式デビュー。あわせて、デビューシングル「0%」を配信リリースした。

SANTOS BRAVOSは、メキシコシティのナショナル・オーディトリアム（Auditorio Nacional）にてコンサートを開催。10,000人のファンを前にデビュー発表を行った。本公演は、グループのオーディションから結成、トレーニングまでの過程を数か月にわたり追ってきた、メキシコでのボーイグループ選抜リアリティシリーズの最終回となるエピソード11として、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルにて全世界に配信されている。

ステージでは、SANTOS BRAVOSのデビューメンバーとして、Drew（アメリカ／メキシコ）、Alejandro（ペルー）、Kauê（ブラジル）、Gabi（プエルトリコ）、Kenneth（メキシコ）の5名が発表された。本公演では、彼らはデビューシングル「0%」のダイナミックなライブパフォーマンスも披露している。

本作は、自由、友情、そして忘れられない夜を称える楽曲だ。作曲／プロデュースは、マルチプラチナプロデューサー、ソングライター、ミキサーとして知られるJohnny Goldstein（Black Eyed Peas, David Guetta, Shakira, Coi Lerayなどのヒット曲を手掛ける）が担当。さらに、グラミー賞受賞ソングライターのDani Rondón、Vibarco、Castleが共作として参加した。ポップとアーバンなリズムがキャッチーにミックスされた本作は、先のことを心配するよりも“今を楽しむ”ことを選ぶ世代のスピリットを歌っている。

また本作では、携帯の充電がゼロになっても、人生は100%だと感じられる瞬間について歌っている。〈El sol va saliendo, tengo el celular en cero por ciento, pero no pasa na´（太陽が昇りかけてる、携帯の充電は0％だけど、何も問題ない）〉といったフレーズを通して、この曲は楽観的で飾らない、真にラテン的な姿勢、デジタル社会から切り離されることを恐れず、自分の人生を思い切り生きるという姿を反映しているとのこと。

HYBE LATIN AMERICAのCreative & A&R担当VP Santiago Duqueは、「課題は、K-POPとラテンミュージックという二つの世界のバランスを取ることにありました。ハーモニー、ボーカルアレンジ、ダンスブレイクといったK-POPのエネルギーを維持しつつ、ラテンの人々を結びつけるリズムをその根底に保つよう努めました。「0%」は、R&Bの基盤、パーカッション、そしてハイレベルなプロダクションによって、これら二つの世界の融合を実現しています」とコメントしている。

コンサート直後に公開された「0%」のデビュービジュアライザーでは、5人のメンバーが廃墟となった空間を探検し、互いとの絆、そして観客とのつながりを祝ううちにその空間に命を吹き込んでいく様子が描かれている。本映像では、本物らしさ、仲間意識、笑い、光、動き、そして真の感情に満ちたSANTOS BRAVOSのビジュアルアイデンティティを初めて披露した。視覚的には、グローバルポップのダイナミズムと、SANTOS BRAVOSの二重のDNA（K-POPのストイックさ、ラテンの魂）を反映した、シネマティックかつ都会的な美学を融合させたものとなっている。

HYBE LATIN AMERICA傘下レーベル TRUの社長兼GM Jaime Escallónは、「『0%』は、SANTOS BRAVOSの本質を完璧に捉えており、純粋なエネルギー、本物らしさ、そしてファンと分かち合う喜びを体現しています。この楽曲は完璧を目指すのではなく、つながりを目指しており、それがこの新しいラテン世代の本質だと考えています」と語っている。

さらにSANTOS BRAVOSは、ラテンアメリカの情熱とHYBEの芸術的な厳格さを融合させた、新しいスタイルを体現していく。このプロジェクトによって集結した、メキシコ、ブラジル、ペルー、プエルトリコ、そしてアメリカ出身の若きアーティストたちは、「自分たちの物語をアートへと昇華し、新しいラテン世代を象徴する存在になる」という共通の目標を掲げ、活動を展開するという。

（文＝リアルサウンド編集部）