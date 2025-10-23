帝国喫茶が、マンスリーシングルリリース企画を始動。その第1弾として、新曲「愛毎日」を10月29日に配信リリースする。

10月より心斎橋 Music Club JANUSにて3カ月連続でのマンスリーライブ『LOVE & PEACE & MUSIC IN OUR NEW WORLD」』の大阪編を開催する帝国喫茶。本ライブシリーズにあわせて、3カ月連続で新曲をリリースする。第1弾「愛毎日」をはじめとし、11月26日に疋田耀（Ba）作詞作曲の第2弾シングル「this time」、12月10日に杉浦祐輝（Gt,Vo）作詞作曲の第3弾シングル「らら」とリリースが続く予定だ。

「愛毎日」は、大好きな恋人に対して素直になれないものの愛を伝えたいという主人公がイメージされた楽曲。愛に溢れた毎日の生活では、曖昧なことさえも愛おしいということが描かれた作品となっている。

杉浦は、「今回は自分にしか作れない曲を作ろうという意識で作りました。自分が今作るべき帝国喫茶の音楽はポップな曲だということを考えました」とコメント。杉崎が子供の頃から聴いてきた2000年代の日本のアイドルポップス、そして学生になってから聴いてきた洋邦問わずのバンドサウンドが融合されたキャッチ―な楽曲となっている。さらに今作は、杉崎自身が初めてジャケットイラストも手がけており、喫茶店の店内を描いたイラストにはメンバーが隠れているという遊び心も込められている。

また、同楽曲が本日10月23日18時から生放送されるFM802『EVENING TAP』にて初オンエアが決定している。

なお帝国喫茶は、12月にはマンスリーライブ名古屋編、東京編となるワンマンライブも控えている。10月29日からの大阪編は、各公演ごとに1人のメンバーが作詞作曲を手がけた楽曲にフィーチャーし、新曲も披露。その日限りの限定グッズや演出も楽しめる内容となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）