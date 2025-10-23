¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë»È¤¨¤ë¤Î!?¡×»æÂÞ¡¦¥ì¥·¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¡Ä¾¾ËÜÌÀ»Ò¤Î¡È¼Î¤Æ¤Ê¤¤Êë¤é¤·½Ñ¡É¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÎÀáÌó½÷²¦¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¡£40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀáÌó¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î¡È¥±¥ÁÆ»¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤·¡¢¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÀáÌó½Ñ¤ò¾Ò²ð¡ª¡ÖÆüÍÑÉÊ¡×¡ÖÁÝ½ü¡×¡Ö¸÷Ç®Èñ¡×¤Î¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
ÆüÍÑÉÊ¤Ï¤Ò¤È¼ê´Ö²Ã¤¨¤ë¤È³èÌö¤ÎÉý¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¡ª
¼Î¤Æ¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥â¥Î¤âÃµ¤»¤Ð»È¤¤Æ»¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó
¡¡ÀáÌóÀ¸³è40Ç¯°Ê¾å¤È¤¤¤¦¾¾ËÜÌÀ»Ò¤µ¤ó¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÆüÍÑÉÊ¡×¤ÎÀáÌó½Ñ¤«¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÄÌ¾ï¤À¤È¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÏËÜÍè¤ÎÍÑÅÓ¤ò½ª¤¨¤¿¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤¬±¿Ì¿¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÈÂè2¤Î¿ÍÀ¸¡É¤ò¤¤¤«¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤«¡×¤òÆü¡¹¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¤â¤é¤Ã¤¿»æÂÞ¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡£¡Ö»æÂÞ¤Ã¤Æ°Æ³°¾æÉ×¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Çã¤¤ÊªÂÞ¤ä»Å»ö¤Î»ñÎÁ¤òÆþ¤ì¤ë¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤ÆÆü¾ï»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤Î»æÂÞ¤Ï¸ü¼ê¤Ç¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤Ë³èÌö¡£ÂçÃæ¾®¤Î¥µ¥¤¥º¤´¤È¤ËÊÝ´É¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¶»È¤¦¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡¡Æ±¤¸¤¯¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ì¥·¡¼¥È¤À¡£¡Ö°õ»úÌÌ¤ÇÄÞ¤òËá¤¯¤È¥Ô¥«¥Ô¥«¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê¸ú²Ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÁÀ÷¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤â¼Î¤Æ¤º¤ËÍ¸ú³èÍÑ¡£¡Ö¸Ô¾å¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥å¥·¥å¤Ï¡¢È±¤ËÀ×¤¬ÉÕ¤¤Ë¤¯¤¯¤ÆÊØÍø¡£´Ý¤á¤¿¿·Ê¹»æ¤òµÓÊ¬Éô¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¼¾µ¤¤ä½¤¤¤â¼è¤ì¤ë¥Ö¡¼¥Ä¥¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ãå¸Å¤·¤¿¥¸¡¼¥ó¥º¤ò¥Ð¥Ã¥°¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤ê¡¢Í¾¤Ã¤¿ÊÝÎäºÞ¤Î¤¦¤Á¡Ö¾Ã½ºÞÆþ¤ê¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¡¢ºÆÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¾ï²¹¤ËÌá¤·¤ÆÃæ¿È¤ò¶õ¤ÎÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¡¢²¼ÂÌÈ¢¤ä¥È¥¤¥ì¤Ê¤É½¤¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ËÃÖ¤¡¢¾Ã½ºÞ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌµÂÌ»È¤¤¤ò¤Ê¤¯¤¹¹©É×¤â¤¹¤´¤¤¡£¡ÖÈ¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ï1Ëç¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£È¢¤´¤ÈÈ¾Ê¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Î¥¹¥´¥¤¤È¤³¤í¤À¡£
