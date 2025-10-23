Photo:aica

今日のコーディネートには、ミニバッグを合わせるとおしゃれだな。でも、持っていきたいものはいろいろあるし、ミニバッグだとパンパンになってしまう、というか入らない…。アウトドアブランドなどでよく見るナイロン製のものだと、ちょっとカジュアルすぎるんだよな〜…。

そんな悩みをスマートに解決してくれるのが、「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」。容量1Lとコンパクトながら、スマホやカード、小銭、さらにはSIMカードまで収納できるポケットが揃い、止水ファスナーで防水性もばっちりな手ぶら感覚で持てるミニマルレザーバッグです。

驚きのサイズ感。上質な見た目も◎

Photo:aica

「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」のパッと見は、“よくあるシンプルなレザースリング”という印象。

Photo:aica

サングラスを置くと、こんな感じのサイズ感。めちゃくちゃ、コンパクトです！ ハイブランドにありそうな上質な見た目で、どんなシチュエーションにもさりげなくなじんでくれそうなビジュアルも好印象です。

Photo:aica

レザーなのに防水。雨の日でも気軽に持ち出せる

Image: 株式会社コーエイ

レザーは普段使いには扱いが難しかったりしますが、「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」はその名の通り、防水加工が施されています。

Image: 株式会社コーエイ

小雨の日に水滴がコロコロ転がっていくのを見て、「革なのにここまで安心感あるのか」と、ちょっと感動しました。

Photo:aica

止水ファスナーなので隙間からの水濡れも心配ありません。

Photo:aica

ショルダーベルトには、FIDLOCKのマグネットバックルを採用。マグネットでカチッと片手で閉じられるので、出し入れのときにプチストレスがないのもポイント高いです。

とりあえず、必要なものはほぼ入ると思っていい

Image: 株式会社コーエイ

ところで、気になるのは収納力。「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」の容量は、1L。数字だけ聞くと心もとないけど、実際に詰めてみるとスマホ、カードケース、鍵、モバイルバッテリーくらいは余裕で収まります。

Photo:aica

中を開けてみると、予想以上に“仕切り上手”で驚きました。

・カードポケット

・小銭や鍵を入れられるスペース

・SIMカード専用の隠しポケット（引き手裏側！）

・スマホや財布がスッと収まるメイン収納

と、小さいながらもアイテムの収納分担を設計済み。ただ入れるだけじゃなく、「何をどこに入れるか」が自然に決まるのは使っていてラクです。内側のポケットも整理しやすく、カードと現金、小物を分けて入れられるので「小さいけどゴチャつかない」のがうれしいポイント。

デバイスを安心して預けられそう

Photo:aica

バッグを持ったまま使えるキーリングもついています。

Image: 株式会社コーエイ

内側にはSIMカード専用の隠しポケットがあるのには驚き。ここまで使用用途を限定しているなんて、かゆいところに手が届きすぎなのでは。旅行や出張でSIMを差し替える人には地味にありがたいし、「こんな細かいところまで考えてるの？」とちょっとニヤけました。

Image: 株式会社コーエイ

旅行中といえば、写真を撮ったり、地図をみたり。スマホを出し入れする機会も多いですよね。でもスマホは安全な場所に入れておきたいし……。という悩みを解決してくれるのが、スマホ専用ポケット。スマホがすぐに取り出せるけれど、安全に収納できます。「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」を実際に使ってみると、独立した収納スペースと止水ファスナーのおかげで、デバイスが安心して収まるのがありがたい〜と感じました。

コンビニ、デート、オフィス、フェス。どこでも行けちゃう

Photo:aica

「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」で散歩や買い物に使ってみると、「あれ、手ぶらで出かけてるみたい！」と驚くほど快適でした。財布やスマホを入れてもごちゃつかず、必要なものだけを軽やかに持ち運べる感じ。 休日のちょっとした外出はもちろん、旅行中のサブバッグとしても「これがあると安心」と思える存在です。ライブやフェス、雨の心配がある外出にも最高そう。「スマホ＋財布＋鍵＋ちょっと」くらいで出かけたい人にはベストサイズ。

Image: 株式会社コーエイ

ジャケットやコートの下にもすっきり収まるスマートさで、“おしゃれ持ち”もできそう。

Image: 株式会社コーエイ

使用されているウォータープルーフレザーは、タンナーが多く集まる兵庫県たつの市で職人の手によって丁寧に鞣（なめ）され、皮から革へと加工されたもの。長く愛用することができ、結果サステナブルです。

シーン問わず、どこでも連れていける「WATER PROOF LEATHER MINI SLING」。さらに詳しく知りたい方は、下記のリンクから販売ページもチェックしてみてください。

Image: 株式会社コーエイ

Photo: aica

