iPhone¤Ç"9"¤¬ÉÕ¤¯¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤âÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡©
Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Ïº£Ç¯iPhone 17¥·¥ê¡¼¥º¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÍèÇ¯¤ÏiPhone 18¥·¥ê¡¼¥º¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÏiPhone 19¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢iPhone 19¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¥Ã¥×¤·¤ÆiPhone 20¤¬ºÆÍèÇ¯È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
2027Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¿··¿iPhone¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë
Ä´ºº²ñ¼ÒOmdia¡Ê¥ª¥à¥Ç¥£¥¢¡Ë¤Î¤¢¤ë¸¦µæ°÷¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2027Ç¯¾åÈ¾´ü¤ËApple¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤ÎiPhone¤È¤·¤ÆiPhone 18e¤ÈiPhone 20¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ±Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤ÏiPhone 20 Air¡¢iPhone 20 Pro¡¢iPhone 20 Pro Max¡¢iPhone Fold¡ÊÂè2À¤Âå¥â¥Ç¥ë¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Apple¤ÏÍèÇ¯¤Î½©°Ê¹ß¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï½©º¢¡¢¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï½Õº¢¡¢¤Ä¤Þ¤êº£¸å¿··¿iPhone¤ÏÇ¯2²ó¤Ë¤ï¤±¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÁÛ¤¬¤Û¤«¤Î¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤«¤é¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾¤ËÁ´6µ¡¼ï¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤¬1Ç¯°ÊÆâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¹ë²Ú¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤À½éÂå¤¹¤é¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¤â2027Ç¯¤Ë¤ÏÂè2À¤Âå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ¡£
iPhone 18¤ËÂ³¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏiPhone 20¡£¤Þ¤¿¤â¤ä"9"¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤«
º£²ó¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÍèÇ¯¤ÏiPhone 18 Air¡¢iPhone 18 Pro¡¢iPhone 18 Pro Max¡¢½éÂåiPhone Fold¤ÎÁ´4µ¡¼ï¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯¤ÏiPhone 18¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢ºÆÍèÇ¯¤ÏiPhone 20¥·¥ê¡¼¥º¡£¤ó¡©¤Ä¤Þ¤êiPhone 19¤Ï¥¹¥¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Apple¤Ï2017Ç¯9·î¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇiPhone 8¥·¥ê¡¼¥º¤ÈiPhone X¤òÆ±»þ¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤iPhone 9¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤Ï·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë...¤Ã¤Æ¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÆÍèÇ¯Apple¤ÏËÜÅö¤ËiPhone 19¤òÈô¤Ð¤·¤ÆiPhone 20¤òÅêÆþ¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
