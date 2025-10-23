「服の手入れ面倒」な40・50代へ！【ユニクロ】洗濯機で洗える！「優秀ニット」

寒くなるこれからの季節、活躍するニットアイテム。お手入れのしやすさも重視して選びたいなら、【ユニクロ】の商品がおすすめです。今回は、「マシンウォッシャブル仕様でお手入れ簡単なニット素材」（公式オンラインストアより）で作られている、ポロセーターやクルーネックカーディガンなどをご紹介。毎日のお出かけに気軽に使えそうな「優秀ニット」は、秋コーデにヘビロテの予感。

一枚でサマ見え！ レイヤードも楽しめる優秀ポロセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブポロセーター」\2,990（税込）

ポロ襟のスキッパーネックが特徴のセーターは、ガバッと着るだけでこなれた印象を与えられそう。一枚で着るだけじゃなく、Tシャツやシャツ、タートルネックなどをインしたレイヤードスタイルもおすすめ。公式オンラインストアによると「チクチクしにくく、やわらかい肌ざわり」とのこと。着心地の良さも期待できます。

上質素材とキレイなシルエットで上品見え

【ユニクロ】「メリノクルーネックカーディガン」\3,990（税込）

上品な光沢感のある極細メリノウールを100％使用。公式オンラインストアで「しっかりとして、よれにくい襟」と紹介されており、きちんと感のある着こなしを楽しめそうなのが魅力です。コンパクトなシルエットで、様々なボトムスにマッチしそう。ジャケットやコートのインナーとしても活躍しそうです。

オンにもオフにも使えそうな繊細なデザイン

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブカーディガン」\2,990（税込）

程よくフィットしそうなリブニット素材が特徴。「細めの襟ぐりで繊細な見た目を演出」（公式オンラインストアより）するカーディガンは、カジュアルになりすぎずきれいめな印象に。レーヨンブレンドの落ち感素材も上品な雰囲気を演出。オンにもオフにも使えるニットアイテムを探している人にぴったりの商品です。

程よいハリ感が上品！ 使い勝手最高なクルーネックセーター

【ユニクロ】「ウォッシャブルミラノリブクルーネックセーター」\3,990（税込）

「ほどよいハリ感とストレッチ性のある編み地」（公式オンラインストアより）と、クリーンな表面感が特徴。スウェット感覚で着られそうなのにきちんと見えも狙えるセーターは、デイリーコーデにヘビロテの予感。程よくゆとりのありそうなシルエットと長すぎない着丈で、スタイリングしやすそうなのも嬉しいポイントです。全8色とカラバリも豊富。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i