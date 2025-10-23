キッチンへ行った飼い主さん。ふと気配を感じ、後ろを振り返ると飼い猫がいたそうなのですが……。「というか、なんでそんなとこに？」と思わずツッコミたくなる光景が投稿され、記事執筆時点で57万再生を突破。「満足そうな顔してるw」「うちも炊いたあと入ってたりする」「ぽわぽわの胸毛があふれてるのが愛おしすぎる」と注目を集めています。

【動画：キッチンに入って後ろを振り返ったら…思わず笑っちゃう『ネコの様子』】

炊飯器と一体化した猫

TikTokアカウント『tantacataca』に投稿されたのは、炊飯器の中にすっぽり入った猫さんの姿です。飼い主さんがキッチンへ入り、ふと炊飯器を見るとすでに猫さんがはまっていたんだとか。

フタの空いた炊飯器の中にすっぽりと体を埋め込み、おててまで見事に隠してくつろぐ猫さん。そんな姿を目撃してしまった飼い主さんからは、「炊飯器小僧、何してやがる！」と、思わずツッコミが漏れてしまったそう。

思わずデレっとしてしまう飼い主さん

炊飯器の中に居座る猫さんに注意するのかと思いきや……「入れた？」とニコニコで声をかける飼い主さんの様子が。「出てほしいな」と言いながらも、愛おしそうに頭をなでなでしています。

すっぽりとハマる猫さんの姿を改めて眺め、「いい感じやん！」とコメントする飼い主さん。思わずカメラを引いて、炊飯器と猫さんの全体図を確認。どいてほしいはずなのに、「似合ってるよ！あんた！」と大絶賛の様子を見せています。

しまいには「炊いてやろうか」

しばらく眺めた飼い主さんから出たのは、「炊いてやろうかお前」。「炊いてやろうか」と繰り返しながらも、猫さんの頬をなでなでする飼い主さんからは愛情しか見えません。猫さんも嬉しそうに、首を傾けて飼い主さんの手に甘え始めたんだとか。

ひとしきり撫でてもらった猫さんは、すっと背筋を伸ばして起き上がったそうです。撫でられて満足したのか、それとも「炊かれたくない」と思ったのか……その表情はなんとも言えない『ふっくら顔』でした！なんにせよ、やっとご飯の準備を始められそうです。

炊飯器が似合う猫さんの姿はTikTokで57万回以上も再生され「こんなにふっくらと炊きあがりましたよ」「似合ってるよあんたwww」「よいしょよいしょって入り直してるの可愛い」「炊きたてかわいい」「もふもふに炊けましたね」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『tantacataca』では、飼い主さんのVlogを中心に、猫との暮らしも公開されています。炊飯器猫さんは、次はどんな場所にハマるのか……続報を待ちたいところです。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tantacataca」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。