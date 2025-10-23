キッチンに入って後ろを振り返ったら…思わず笑っちゃう『ネコの様子』が57万再生「似合ってるよｗｗ」「可愛すぎて歯食いしばった」と反響
キッチンへ行った飼い主さん。ふと気配を感じ、後ろを振り返ると飼い猫がいたそうなのですが……。「というか、なんでそんなとこに？」と思わずツッコミたくなる光景が投稿され、記事執筆時点で57万再生を突破。「満足そうな顔してるw」「うちも炊いたあと入ってたりする」「ぽわぽわの胸毛があふれてるのが愛おしすぎる」と注目を集めています。
【動画：キッチンに入って後ろを振り返ったら…思わず笑っちゃう『ネコの様子』】
炊飯器と一体化した猫
TikTokアカウント『tantacataca』に投稿されたのは、炊飯器の中にすっぽり入った猫さんの姿です。飼い主さんがキッチンへ入り、ふと炊飯器を見るとすでに猫さんがはまっていたんだとか。
フタの空いた炊飯器の中にすっぽりと体を埋め込み、おててまで見事に隠してくつろぐ猫さん。そんな姿を目撃してしまった飼い主さんからは、「炊飯器小僧、何してやがる！」と、思わずツッコミが漏れてしまったそう。
思わずデレっとしてしまう飼い主さん
炊飯器の中に居座る猫さんに注意するのかと思いきや……「入れた？」とニコニコで声をかける飼い主さんの様子が。「出てほしいな」と言いながらも、愛おしそうに頭をなでなでしています。
すっぽりとハマる猫さんの姿を改めて眺め、「いい感じやん！」とコメントする飼い主さん。思わずカメラを引いて、炊飯器と猫さんの全体図を確認。どいてほしいはずなのに、「似合ってるよ！あんた！」と大絶賛の様子を見せています。
しまいには「炊いてやろうか」
しばらく眺めた飼い主さんから出たのは、「炊いてやろうかお前」。「炊いてやろうか」と繰り返しながらも、猫さんの頬をなでなでする飼い主さんからは愛情しか見えません。猫さんも嬉しそうに、首を傾けて飼い主さんの手に甘え始めたんだとか。
ひとしきり撫でてもらった猫さんは、すっと背筋を伸ばして起き上がったそうです。撫でられて満足したのか、それとも「炊かれたくない」と思ったのか……その表情はなんとも言えない『ふっくら顔』でした！なんにせよ、やっとご飯の準備を始められそうです。
炊飯器が似合う猫さんの姿はTikTokで57万回以上も再生され「こんなにふっくらと炊きあがりましたよ」「似合ってるよあんたwww」「よいしょよいしょって入り直してるの可愛い」「炊きたてかわいい」「もふもふに炊けましたね」といった声が寄せられています。
TikTokアカウント『tantacataca』では、飼い主さんのVlogを中心に、猫との暮らしも公開されています。炊飯器猫さんは、次はどんな場所にハマるのか……続報を待ちたいところです。
写真・動画提供：TikTokアカウント「tantacataca」さま
執筆：佐々木えみこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。