数量限定だから急いでーーーッッ！！（汗）【イオン】で見つけた「新作コラボ」が超可愛い♡

「フィラデルフィアクリームチーズ」の日本での発売55周年を記念して「サンリオキャラクターズ」とのコラボ商品が登場！ そのなかから今回は、マイメロディやポムポムプリンが可愛い個包装タイプのクリームチーズをピックアップします。数量限定販売なので【イオン】で見つけたら、即カートイン推奨です。

おやつやおつまみに！ マイメロパッケージのドライフルーツ入りクリームチーズ

@ftn_picsレポーターHaruさんが「美味しくて手が止まらない」と絶賛するのは「フィラデルフィア デザート6P クリームチーズと2種のドライフルーツ & ナッツ」です。マイメロディがデザインされたちょっぴり大人な雰囲気のパッケージが可愛くて、思わず手に取ってしまいそう。「大人のご褒美デザート」と書かれているので、ティータイムやお酒のおつまみに楽しむのもいいかも。

個包装にもこだわり満載

個包装にもマイメロディがデザインされていて、高級感があります。レポーターHaruさんによると「甘さ控えめのチーズ」の中に、クランベリーとオレンジピールのドライフルーツ、アーモンドクラッシュが入っています。そのまま食べる以外に、パンやクラッカーにのせるのもおすすめ。

優しい甘みを感じられそう！ ポムポムプリンが可愛いはちみつ入りクリームチーズ

レポーターHaruさんが「ポムポムプリンとマフィンの姿が可愛すぎて思わず手に取って」しまったというこちらは「フィラデルフィア 6P まろやかはちみつ」。おやつやおつまみにそのまま食べれば、はちみつの優しい甘みを感じられそうです。パンに塗ったり小さくカットしてサラダに加えたりと、こちらもアレンジを楽しんでみて。

料理やおつまみにアレンジ

レポーターHaruさんは【森永乳業】のレシピサイトを参考にして、おしゃれな「かぼちゃサラダ」にアレンジしたそう。「クリーミーなチーズとはちみつの優しい甘さが相まって、美味しさ倍増！」と感想を投稿しています。ホームパーティーのメニューにもぴったり。

今回紹介した商品以外に、シナモロールが描かれたシンプルなクリームチーズも登場しているので、ぜひお店で見つけてみて。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A