237.8万回表示され12万の「いいね」を獲得している投稿がありました！2匹の黒猫さんが、お顔こそそっくりなのにある部分だけ違うとのこと。見比べた人たちからは「そっくりな顔にドキッとした！」「双子みたいで可愛すぎる」などのコメントが集まっているようですよ。

【写真：『顔がそっくりな2匹の黒猫』→見分け方が……】

顔がそっくりのベアさんとモアさん

X（旧Twitter）アカウント「黒猫のベアモアと飼い主」に投稿されたのは、お顔がそっくりだという黒猫のベアさんとモアさんの姿。光沢のあるきれいな黒い毛色も、目のアンバーの色合いもそっくりなのだそうです。

とても美しいベアさんとモアさんは、2匹とも4歳。オーストラリアで暮らしているといいます。カメラを向けると同じ表情をすることが多いようで、まるで双子のような写真が撮れるのだとか。

2匹の見分けポイントは？

そっくりなベアさんとモアさんですが、実はちゃんと見分けポイントがあるそうです。それは「体格としっぽ」。2匹は毛の長さが違い、ベアさんはショートヘア、モアさんはミディアムヘアなのだとか。特にしっぽは一目見て「完全に別の猫」とわかるほど違うといいます。

ベアさんのしっぽは、するっと長く、シャープな印象。一方でモアさんのしっぽは、毛足の長いファー生地のようにふさふさなのだそうです。やわらかそうな毛がたくさんの束に分かれ、異世界の雰囲気をまとっているといいます。飼い主さんとしては、前世は黒金魚だったのかも…と思うほどだそうです。

ケンカをしても仲良しな2匹

しっぽで簡単に見分けがつくベアさんとモアさんは、そっくりではあるものの性格が違うのか毎日ケンカをするとのこと。モアさんのパンチは高速で強烈とのことで、ベアさんには容赦なくモアパンチを繰り出すそうです。

そんな2匹は、よく窓から外の様子をチェックしたり、おうちの中をパトロールしたりしているといいます。キリっとした表情で厳しく警備する姿は頼もしく、漆黒の毛色も相まってとてもカッコイイそうですよ。

体格としっぽ以外はそっくりのベアさんとモアさんには、この投稿がきっかけでたくさんのファンができている様子。「なんと美しい漆黒のねこさんたち」「ふわふわの黒猫コンビにメロメロ」などのコメントが集まっていました。

Xアカウント「黒猫のベアモアと飼い主」には、ベアさんとモアさんのケンカシーンや、お庭で過ごすのびのびシーンなども投稿されていますよ。

