「ミスマガジン2022」麻倉瑞季、かわいすぎるキョンシーにコスプレ「こんなオバケなら化けて出て欲しい」
グラビアアイドル、タレントの麻倉瑞季が、23日にインスタグラムを更新。キュートすぎるコスプレを披露し、ファンから絶賛の声が集まっている。
【写真】麻倉瑞季、スタイル抜群のキョンシーに変身（3枚）
2022年「ミスヤングマガジン」に選ばれた麻倉は「おばけになっても好きって言えー！」とつづり、キョンシーにコスプレした写真をアップ。胸元が大胆に開いた衣装は非常にセクシーで、綺麗なおみ足もあらわになっている。
コメント欄にはファンから「超可愛い みずきちゃん」「いつもあなたを愛しています」「こんなオバケなら化けて出て欲しい」など、絶賛の声が集まってた。
■麻倉瑞季（あさくら みずき）
2002年4月11日生まれ。長崎県出身。大学在学中にアイドル活動をするかたわら「ミスマガジン2022」にエントリー。ミスヤングマガジンに選ばれる。
引用：「麻倉瑞季」インスタグラム（＠mizuki_asakura_）
