２４、３１日の金曜ロードショー（後９時）は、ハロウィーンにちなんだ作品を放送。２４日はディズニー映画の「ホーンテッドマンション」（２０２３年）が枠を３５分拡大し、本編ノーカットで登場する。タイトルからも分かるように、東京ディズニーランドのオープン当初からある人気アトラクションが元となっている。

妻を失い、悲しみの底にいながらツアーガイドをしていたベンはある日、神父のケントから「ある屋敷にいる幽霊を調べてほしい」と依頼される。実は、ベンはかつて、宇宙物理学者として幽霊の研究をしていたのだった。

医師の母と９歳の息子が住む不気味な屋敷を訪れたベンは、報酬につられて形だけの調査をするが、その際に屋敷に住む幽霊に取り憑（つ）かれてしまう。仕方なく、再び屋敷へ向かうベンは、自らの安住を得るためにケントに加え、怪しげな大学教授と霊媒師を仲間に引き入れ、屋敷の謎を探ることを決める。やがて隠された事実が明らかになると共に、屋敷に住む幽霊たちの”反撃”が始まる―。

物語の前半は「幽霊がたくさん住んでいる建物が舞台だから『ホーンテッドマンション』なのか？」と、アトラクションとのつながりがいまいち分からなかった。だが、本格的に幽霊たちが登場を始めると「コレだよ！」と感じるのではないだろうか。「９９９人の幽霊が住んでいる建物に入ってきた人間を、『１０００人目の仲間』として迎え入れる」というコンセプト、壁が伸びていく部屋などの展開に、久しくＴＤＬへは行っていない記者も「そういえば、こんな感じだったな…」と思い出した。

もちろん、アトラクションではなく映画であるからにはストーリー性がより重視されるが、その点も心配はいらない。単に「お化け屋敷で驚いた！」という内容ではなく、登場人物（幽霊も含めて？）それぞれが抱いている悲しみが、周囲の人たちの存在、友情、愛情によって癒やされ「魂の救済」がされていく様が描かれる。その点はディズニー作品の真骨頂といえるだろう。

ところで、ベンが訪れる幽霊たちが住む建物を見て「ん？」と思った人は、かなりの”ディズニーランド通”ではないか。劇中で米ニューオーリンズの外れに建っているという設定の建物の外観と内装は、カリフォルニア州アナハイムにあるディズニーランドの「ホーンテッド―」を元にしている。

ちなみに、中盤以降に登場する物語のキーとなる建物は、ＴＤＬ（とフロリダ州オーランドの「マジックキングダム」）の「ホーンテッド―」がモデル。こちらは気付く人が多いかもしれない。さらに、「なるほど」と感じさせるセリフも。まさに、自宅にいながらにして、日米のディズニーランドを満喫できる作品といえるだろう。（高柳 哲人）