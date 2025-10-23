【特集・受け継いで守る「伝統食」みつほさんの人生と鯖鮨】「楽も苦もある人生だけれど 今がいちばん幸せだ」
飯田市伊豆木の秋祭りに欠かせない伝統食があります。
その食文化を守り続けるのは地域のよろづやを切り盛りし続ける89歳の女性です。
「わっしょい わっしょいわっしょい わっしょいわっしょい わっしょい」
飯田市伊豆木にある伊豆木八幡宮秋の例大祭。毎年10月に行われこの日は宵祭りです。実は“ある伝統食”が祭りの名前につけられ親しまれています。
大人「これがないと始まらないっていうか お祭りがね」
さらに、祭りの日は家庭でも食べられます。
気になる味はー。
子ども
「ちょっと酸っぱいところとかがおいしい」
子ども
「サバがしっかりした食感があってとってもおいしいです」
子ども
「古川のおばさんがくれるんですけど食べる機会があんまりないのでそんなに食べません」
祭りに欠かせない、ちょっと酸っぱくてサバの食感がおいしい古川のおばさんがくれるものとは？
飯田市の伊豆木八幡宮秋の例大祭。
祭りの名前につけられた伝統食。それは…
地元の人
「鯖鮨の祭りというような感じで ずっとやってます。昔っから」
『飯田市伊豆木の鯖鮨』です。
県の選択無形民俗文化財に指定されています。海がない信州で、保存の効く塩サバの食文化が伊豆木という限られた地域で育まれました。
古川みつほさん（89）
「頭の中へ 頭の中から」
毎年、神社に奉納する鯖鮨を作る古川みつほさん89歳です。
鯖鮨の味は義理の母から受け継いだものです。
古川みつほさん（89）
「別に見とってだね 見とって後を継いできた」
神前に供えられる鯖鮨は姿鮨と呼ばれ、サバを丸ごと使います。塩抜きをしたサバを背開きにして、酢と砂糖で漬け、酢飯を詰めます。
女学校時代は、ダンスが好きで活発だったというみつほさん。卒業後、代用教員として中学校で体育と家庭科を教え20歳で結婚しました。
古川みつほさん
「父がね嫌ならいつでも帰ってこいって 言われたのそしたらそれが頭にあってなちったあ苦しくても帰れなんだ。 慣れないお店だら？悲しいなあって思ったけどもいつでも 嫌になったら帰って 来いよなんて言われたのが逆にね 帰れなかったな」
みつほさんが営む「古川商店」は明治創業。ノート、洗剤、日用品と豊富な品揃えは、昔ながらの田舎の「万屋」です。
元気の秘訣を聞いてみると。
古川みつほさん
「別に秘訣っててないけどもね食事は何でも（食べる）お魚や肉は毎日とるようようにしたりキノコやワカメ タマゴは1個は（食べる）ってようにね」
日課は家の周りを歩くこと。これも健康の秘訣と言います。
毎日眺めるのは、桜の木。夫、金作さんが結婚の記念にと植えた桜です。毎年春になると見事な花を咲かせてくれます。
古川みつほさん
「もう60年。ひと抱え50年って言う届かなくなった 伸びたな」
慣れない商売に飛び込んだみつほさんでしたが今もほぼ毎日、店を開けます。
夫を病気で亡くしたあとも30年近くの間ひとりで切り盛りしています。
そして今年も、秋祭りがやってきました。
地元の人
「お祭りのときには伊豆木の花火と一緒に鯖鮨を一緒に食べていました」
伊豆木の秋祭りには鯖鮨はなくてはならない大切なもの。
およそ400年前。伊豆木を治めていた領主小笠原長巨は徳川家康に従い関ヶ原の合戦や大坂夏の陣に出陣しました。保存の効く塩サバは戦のときに重宝され長巨が調理法を持ち帰って小笠原家の氏神である八幡宮に奉納したことが始まりといわれています。みつほさんは静岡県焼津から塩サバを仕入れ家庭用のちらし寿司の注文にも対応しています。
古川みつほさん
「朝？きのうの朝は6時今朝も6時に（ご飯の）鍋にスイッチを入れた」
一人前650円の鯖鮨弁当。受け取りに来た人との会話も元気のもと。
男性客
「見せてやるわ」
古川みつほさん
「見せて くれたっていいし」
こちらの男性採ったばかりのキノコを自慢。
古川みつほさん
「せっかく採ってきたのに」
男性客
「はいどうぞ」
愛嬌のある みつほさんにキノコをおすそ分けしてくれました。（別の客）訪ねてきたのは祭りの担当者です。奉納用の鯖鮨を受け取りにきました。みつほさん心を込めて作った鯖鮨を無事に納めました。
古川みつほさん
「やれやれです これでひと安心お宮が出てっちゃえば まだ何軒か取りに来る人おるけどな」
古川みつほさん
「だけど お宮で花火が出たりするんだけど 私は忙しくて行ったことないんな」
少子高齢化の波は伊豆木にも。
伊豆木がある飯田市三穂地区も子供の数が減少し、0歳から17歳までの人口は、10年前の218人から175人となっています。
それでも・・・。子どもや家族の無病息災を願い、受け継がれる伊豆木八幡宮の秋祭り。
古川みつほさん
「それこそ あれだな 歴史を考えてもらいたいの この地区に生まれたっていう歴史を 考えてもらって自分たちだけじゃなくて後世へ続けてもらうことが私は大事だと思う。鯖鮨の伝統だけは続けてほしいなと思う」
そして季節は移ろいでいきます。
古川みつほさん
「きれいだなこのチョウは。カマキリがおる ここに。なあ おったら。カマキリがおるもんでチョウチョがつかまっちゃうな」
人生をともに歩んできた“サクラ”これから冬を越え花を咲かせる日を待っています。
Q今のこの暮らしはどうですか
古川みつほさん
「一番幸せです。 楽あれば苦あるって言うけれど そりゃ楽も苦もある人生だけれど 今がいちばん幸せだと思っとる」