「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、東海大の大塚瑠晏（るあん）内野手（4年＝東海大相模）が日本ハムに3位で指名された。

大塚は神奈川県内の同大施設で会見に臨み、「小さい頃から夢見ていた舞台だったので、指名されて現実になって、とてもうれしい気持ち。待っていた時間は凄く長く感じたけど、名前を呼ばれた瞬間は凄くホッとした」と話した。

「瑠晏」の名の画数には成功をもたらす意味があるという。「珍しい名前でもあるし、生まれてきて出合ったことがない名前でもあるので、凄く自分的には気に入っている」。プロの舞台でも成功させる。

世代屈指の遊撃守備を誇る。小柄だが、50メートル6秒0の俊足、シュアな打撃も光る三拍子そろった即戦力内野手。今年の春にリーグ2位の打率・390、1本塁打、6打点をマークし初のベストナインを受賞。7月の日米大学野球選手権大会では全試合に出場し、04年以来21年ぶり3度目の全勝優勝に貢献した。外野手として大洋（現DeNA）でプレーし、引退後は巨人のスカウト部長などを務めた経験を持つ長谷川国利監督も「彼はチャンスメーカー。より相手のチームから嫌がられるバッターとして、また守備に関しては十分に入ってすぐに通用するぐらいのレベル」と太鼓判を押す。

主将として名門を引っ張ってきた。「自分は言葉は、あまりうまくないので、しっかりプレーとか背中で見せるようなキャプテンを目指してやってきた」。東海大相模（神奈川）時代の3年春に甲子園優勝。今年の春はチームをリーグ優勝に導き、6月の全日本大学選手権では2本塁打を放つなどけん引した。

日本ハムについては「すごく明るい、野球を伸び伸びやっているチームという印象。新庄監督は、いろんなサインプレーをする監督だと思う。自分は守備や走塁なども売りなので、いろいろな作戦にプラスになる選手になりたい」。ベストナインやゴールデングラブ賞を目標に掲げ、「ショートとして日本を代表するような選手になりたいと思う」と力を込めた。

◇大塚 瑠晏（おおつか・るあん）2003年（平15）10月26日生まれ、栃木県栃木市出身の21歳。小学校時代に粟野スポーツで野球を始め、中学時代は小山ボーイズでプレー。東海大相模3年だった21年には主将として10年ぶり3度目の選抜優勝に貢献した。東海大では今季から主将を務め春のリーグ戦では遊撃手でベストナイン。1メートル70、74キロ。右投げ左打ち。