杉浦太陽、次女の誕生で三男に芽生えた“兄の自覚”に感激「心の成長をしたっていう…」

10月22日、杉浦太陽が自身のYouTubeチャンネル『たぁちゃんネル』を更新。今年8月に誕生した次女に対する、三男の反応について語った。

動画内で第5子誕生からの近況を話す中、杉浦は、これまで“末っ子”だった三男について、「赤ちゃん返りするかなと思ったけど、さすがにやっぱ6歳やからさ、一瞬寂しいっていうのはあったけど、1日、2日ぐらいやったかな」と振り返った。

続けて、「すぐ『俺がお兄ちゃんだから』って言って幸空（三男）が抱っこしてくれるのよ」「すぐ俺が抱っこしてたら『パパー！夢空（次女）抱っこしたい！』っていうから」「お兄ちゃんとしての自覚が出てきてて」と語った。

さらに、「夢空がいることによって（小学）1年生である幸空も心の成長をしたっていうのがすごくいいなと思って」「俺がいない時も、俺朝早く出発してのんがトイレ行ってる間に夢空が泣いたら、幸空が起きてトントンしてるの、“すごい感激した！”ってのんから（連絡）きたけど」「めちゃくちゃええ関係やなと思って」と、妻・辻希美と共に、三男の成長に感激していると話していた。