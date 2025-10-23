みちょぱ、大倉士門と結婚3周年！毎年恒例の夫婦旅SHOTに反響「めっちゃお似合い」「こっちまで幸せ」

10月22日、みちょぱこと池田美優がInstagramを更新。大倉士門と結婚3周年を迎えたことを報告した。

【写真】結婚3周年！夫・大倉士門との熊本旅SHOTを公開

池田は、自身のInstagramアカウントにて、「今日、10月22日は大倉になって3年です」と報告。「毎年恒例になった弾丸日帰り旅 今年は熊本へ」と、夫の大倉と熊本へ日帰り旅行に行ったことを明かした。

続けて、大倉と熊本を満喫する思い出ショットと共に現地での過ごし方なども綴りつつ、「充実しまくりました！！大満足！」とコメント。

そして、大倉について、「関西出張が多くて 週の半分くらいいない時もちらほらあったり」とした上で、「だけど その分いる時はなるべくスケジュール合わせたりして 2人の時間を逆に取るようになったりいい習慣な気がする」とも明かし、「4年目も変わらず仲良く楽しくやってこ〜よろしくね〜」とメッセージを送っていた。

この投稿に対し、ファンからは、「素敵な夫婦で羨ましい」「こっちまで幸せな気持ち」「やっぱりめっちゃお似合い」「理想のご夫婦のカタチ」「いつもお二人の笑顔を見て元気もらえてます」などの反響が集まっていた。

池田は現在、モデルとしての活動に加え、バラエティをはじめとした多数のテレビ番組出演やラジオパーソナリティなど、多方面で活躍。SNSでは大倉との仲睦まじい写真もたびたび公開している。