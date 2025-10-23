アフリカ年間最優秀選手候補10名が発表 ハキミ、サラーらが選出 監督賞では初のW杯出場へ導いたカーボベルデ代表指揮官らも
アフリカサッカー連盟（CAF）は22日、2025のアフリカ年間最優秀選手賞の候補10選手を発表した。
かつてディディエ・ドログバや、サミュエル・エトー、ヤヤ・トゥーレといったアフリカの選手の中で最も優れた選手に贈られた名誉ある賞。昨季リヴァプールをプレミアリーグ王者に導き、自身も得点王に輝いたモハメド・サラーをはじめ、PSGでチャンピオンズリーグ優勝、及び国内リーグ、カップ戦優勝にも貢献したDFアクラフ・ハキミ、ガラタサライのナイジェリア代表FWヴィクター・オシムヘンなどがノミネート。昨年受賞したアタランタに所属するナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンは選外となった。
年間最優秀選手候補者
MFアンドレ・フランク・ザンボ・アンギサ（ナポリ/カメルーン）
FWフィストン・マイエレ（ピラミッド/コンゴ民主共和国）
FWモハメド・サラー（リヴァプール/エジプト）
FWデニス・ブアンガ（ロサンゼルスFC/ガボン）
FWセール・ギラシ（ドルトムント/ギニア）
DFアクラフ・ハキミ（パリ・サンジェルマン/モロッコ）
FWウスマ・ラムリウイ（RSベルカン/モロッコ）
FWヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ/ナイジェリア）
FWイリマン・エンディアイエ（エヴァートン/セネガル）
MFパペ・マタル・サール（トッテナム・ホットスパー/セネガル）